Die United Internet-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen leichten Rückgang von 0,2 Prozent auf 16,38 EUR. Im Handelsverlauf wurden bereits über 70.000 Aktien umgesetzt, wobei der Tiefstkurs bei 16,30 EUR lag. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 25,06 EUR, das am 25. Januar 2024 erreicht wurde - ein Unterschied von knapp 53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief wurde hingegen am 18. November 2024 bei 15,30 EUR verzeichnet, was etwa 6,6 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau liegt.

Geschäftsentwicklung und Prognosen

Die Quartalsergebnisse zum 30. September 2024 zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,23 EUR, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,39 EUR darstellt. Der Umsatz stieg leicht um 0,42 Prozent auf 1,57 Milliarden EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,14 EUR je Aktie. Die Dividendenprognose bleibt mit 0,50 EUR stabil auf Vorjahresniveau, während Experten den fairen Wert der Aktie im Durchschnitt bei 30,13 EUR sehen.

Anzeige