© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon

Trump und seine Plattform World Liberty Financial sorgen mit Millioneninvestitionen in AAVE, LINK und ETH für Schlagzeilen und treiben die Kurse der Kryptowährungen auf ein neues Hoch. Die Kurse der Kryptowährungen AAVE und LINK schossen am Donnerstag in die Höhe, nachdem das von der Trump-Familie unterstützte Projekt World Liberty Financial große Token-Käufe tätigte. Laut On-Chain-Daten erwarb die Plattform AAVE- und LINK-Token im Wert von jeweils 1 Million US-Dollar sowie Ethereum im Wert von insgesamt 10 Millionen US-Dollar. Diese strategischen Investitionen folgten einer DAO-Abstimmung, die einen eigenen Aave-v3-Instanz-Vorschlag für World Liberty Financial unterstützte. Der Vorschlag …