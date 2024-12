Pepe Unchained Kurs Prognose: Wie stark explodiert PEPU nach dem Coin Launch?

In den letzten Wochen konnte Pepe Unchained bereits große Erfolge feiern, denn der junge Meme-Coin gilt als einer der erfolgreichsten Presale-Token überhaupt: 74 Millionen US-Dollar an Kapital ist alleine im Vorverkauf gesammelt worden, was einen bisher einzigartigen Erfolg darstellt.

Der junge Meme-Coin ist bereits am 10. Dezember auf den Markt gekommen - und konnte direkt an den Presale-Erfolg anknüpfen. Innerhalb von gerade einmal zwei Tagen ist nicht nur der PEPU-Preis explodiert, sondern auch die Marktkapitalisierung hat einen enormen Wert erreicht. Wir werfen einen Blick auf die mögliche Zukunft der jungen Kryptowährung.

PEPU-Marktkapitalisierung nähert sich 400 Millionen US-Dollar

Innerhalb der ersten beiden Tage konnte der PEPU-Token unglaublich zulegen, denn während er mit 74 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung gestartet ist, liegt diese jetzt zwei Tage später bereits bei über 375 Millionen US-Dollar - mit steigender Tendenz. Auch preislich betrachtet konnten vor allem frühzeitige Anleger hohe Gewinne erzielen: Seit dem offiziellen Coin Launch ist der Pepe Unchained Kurs bereits über 410 Prozent gestiegen (siehe Bild unten).

Doch warum ist das Interesse an Pepe Unchained überhaupt so groß? Dies dürfte daran liegen, dass der PEPU-Token der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin ist, der eine eigene Blockchain besitzt und trotzdem von den vielen Vorteilen des Ethereum-Ökosystems profitieren kann. Gleichzeitig agiert die Pepe Unchained Blockchain bis zu 100-mal schneller als das Ethereum-Netzwerk, wodurch die Kosten pro Transaktion drastisch gesenkt werden. Dadurch wird der PEPU-Token zu einem direkten Konkurrenten zu den beliebten Solana-Meme-Coins.

Der Pepe Unchained (PEPU) Kurs seit dem offiziellen Coin Launch (Quelle: CoinMarketCap)

Wie stark der PEPU-Token in den kommenden Tagen und Wochen noch steigen wird, ist derzeit schwer zu sagen, denn gerade Meme-Coins sind einer hohen Volatilität am Krypto-Markt unterworfen. Bisher scheint es jedoch so, als ob der Pepe Unchained Coin nicht mehr aufzuhalten sei: Selbst Elon Musk - der reichste Mann der Welt - hat am Launch-Tag mehrfach über Pepe auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) gepostet und könnte alleine dadurch den Hype rund um den PEPU-Token angefacht haben. Wie stark dieser Zusammenhang ist, wird derzeit häufig in den sozialen Medien diskutiert.

Derzeit scheint es so, als ob immer mehr Investoren ein starkes Interesse an Presale-Projekten mit Fokus auf Meme-Token setzen. Denn nicht nur Pepe Unchained konnte einen starken Vorverkauf durchlaufen, sondern auch Projekte wie die neue Meme-Coin-Staking-Plattform Crypto All-Stars (STARS) erreichte zuletzt unglaubliche Zuflüsse - und das nur wenige Tage vor dem eigenen Coin Launch.

Wird Crypto All-Stars genauso erfolgreich wie Pepe Unchained?

In acht Tagen verlässt auch Crypto All-Stars den Presale - und konnte bisher ein beachtliches Ergebnis von über 13,2 Millionen US-Dollar an Marktkapitalisierung erzielen. Im Vergleich zu Pepe Unchained mag das zwar nach wenig klingen, doch die meisten Presale-Projekte überschreiten niemals die Marke von 1 Million US-Dollar.

Gleichzeitig besitzt Crypto All-Stars das Potenzial, in den Wochen und Monaten nach dem Launch besonders stark zu wachsen, denn es sollen laut offiziellem Whitepaper immer mehr Meme-Token für das Staking-Programm (MemeVault) freigeschaltet werden. Zum Launch werden zunächst elf verschiedene Meme-Token - unter anderem Dogecoin, PEPE, Shiba Inu oder FLOKI - unterstützt, doch später soll diese Auswahl noch weiter wachsen.

Die Tokenomics von Crypto All-Stars (STARS) in der Übersicht.

Die Entwickler haben bereits verraten, dass der native STARS-Token immer die höchste jährliche prozentuale Rendite (APY) bieten soll. Dies beginnt bereits im derzeit noch laufenden Presale, denn ein erstes Staking-Programm für STARS-Investoren wurde aktiviert und bietet derzeit eine APY von 190 Prozent. Dieses erste Angebot wird auch zwei Jahre nach dem Coin Launch in acht Tagen aktiv bleiben und soll so langfristig die Community binden und für das Staken belohnen.

Wer noch vor dem offiziellen Launch in den STARS-Token investiert, kann diesen im Augenblick besonders günstig erwerben. Kaufen lässt sich der Utility-Token aktuell mit ETH, BNB, USDT sowie mit jeder Kreditkarte. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass das Presale-Staking beim Kauf via BNB nicht genutzt werden kann.

