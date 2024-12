EQS-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Medios AG: Konkretisierung der Jahresprognose



12.12.2024 / 13:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc Veröffentlichung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Konkretisierung der Jahresprognose Berlin, 12. Dezember 2024 - Die Medios AG ("Medios") konkretisiert die Jahresprognose wie folgt: Das Unternehmen erwartet Umsatzerlöse in Höhe von ca. 1,85 Mrd. € (Vorjahr: 1,8 Mrd. €, das entspricht einer Steigerung um 2,8 %) und ein EBITDA pre1 in Höhe von ca. 80 Mio. € (Vorjahr: 60,5 Mio. €, das entspricht einer Steigerung um 32,2 %). Die EBITDA-pre1-Marge wird damit bei ca. 4,3 % erwartet (Vorjahr: 3,4 %). Bislang wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und ein EBITDA pre1 in Höhe von 82 Mio. € bis 91 Mio. € erwartet. Dementsprechend wurde bislang mit einer EBITDA-pre1-Marge von ca. 4,3 % gerechnet. 1 EBITDA ist definiert als Konzernergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und für einmalige performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina sowie ab 2024 für Aufwendungen zur Einführung eines ERP-Systems. Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender Ende der Insiderinformation Kontakt Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01 E-Mail: ir@medios.group; www.medios.group ------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Ende der Insiderinformation



12.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com