Wien (www.fondscheck.de) - Arts Asset Management hat mit seiner Krypto-Initiative gutes Timing bewiesen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Höhenflüge beim Bitcoin würden die Fondsperformance pushen.Die Skepsis gegenüber dem Einsatz von Derivaten auf Krypto-Währungen sei groß gewesen, doch der aktuelle Performance-Erfolg habe innerhalb kurzer Zeit eine Rechtfertigung für den Schritt geliefert. Ziemlich genau ein Jahr sei es her, dass der C-Quadrat Arts Total Return Flexible (ISIN DE000A0YJMN7/ WKN A0YJMN) erstmals in Krypto-Assets in Form von Exchange-Traded Products (ETPs) habe investieren können, später sei die Erlaubnis für ein ETP auf Ethereum gefolgt. Seit dem ersten Kauf von Bitcoin-ETPs Anfang Dezember 2023 hätten die Investments in Krypto-Assets im Zeitraum von einem Jahr rund zehn Prozent zum Gesamtertrag im Fonds beigesteuert, teile Arts AM nun mit. ...

