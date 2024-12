Am 24-Aral Express-Autohof Bad Rappenau Süd an der A6 können künftig E-Lkw an einer der zwei neuen Schnellladestationen geladen werden. Dank des Partners Aral pulse kann das Unternehmen 24-Autohöfe damit erstmals an einem seiner Standorte öffentliche Schnelllader für den Güterverkehr anbieten. Bereits 2013 holte das Unternehmen aus Regensburg Tesla mit sechs Superchargern erstmalig in Deutschland an die deutsche Autobahn - an die A6 nach Bad Rappenau. ...

