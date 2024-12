© Foto: Jaap Arriens - picture alliance / NurPhoto

Die Kryptowährung XRP hat seit dem Wahlsieg von Donald Trump am 5. November einen bemerkenswerten Kursanstieg verzeichnet. Geht es so weiter?Laut Daten von Kraken ist der Wert des Tokens, der von Ripple Labs genutzt wird, um Transaktionen auf seiner digitalen Zahlungsplattform abzuwickeln, um fast 400 Prozent gestiegen: Dieser Anstieg macht XRP nach Bitcoin und Ethereum zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, wie Daten von CoinMarketCap zeigen. Analysten führen den Anstieg von XRP auf die Erwartung zurück, dass die kommende Trump-Regierung die Regulierung von Kryptowährungen drastisch lockern könnte. "Trump hat sich in den vergangenen Jahren vom Skeptiker zum Enthusiasten …