Die ABOUT YOU-Aktie zeigte sich im jüngsten XETRA-Handel weitgehend stabil und pendelte um den Kurs von 6,48 EUR. Im Tagesverlauf bewegte sich die Aktie in einer engen Spanne zwischen 6,45 EUR und 6,49 EUR, wobei ein Handelsvolumen von über 600.000 Aktien verzeichnet wurde. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung im Jahresvergleich, da der Aktienkurs sich deutlich vom 52-Wochen-Tief bei 2,68 EUR erholt hat. Das aktuelle Kursniveau liegt nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,52 EUR, was die beachtliche Aufwärtsbewegung des Unternehmens unterstreicht.

Geschäftsentwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung der Geschäftslage. Der Verlust je Aktie konnte von -0,27 EUR im Vorjahresquartal auf -0,16 EUR reduziert werden, während der Umsatz um 2,39 Prozent auf 450,10 Millionen EUR stieg. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 6,22 EUR an. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 9. Januar 2025 erwartet.

