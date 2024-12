BERLIN (dpa-AFX) - In Bordbistros der Deutschen Bahn gibt es ab 2025 kein gezapftes Bier mehr. Das ist Teil von Veränderungen in der Bordgastronomie im Fernverkehr, wie die Bahn mitteilte. Geplant ist zudem zwischen Februar und Mai 2025 ein Pilotprojekt, bei dem die Bahn täglich auf bis zu sechs ausgewählten ICE-Verbindungen eine bargeldlose Gastronomie testet.

Nur noch Flaschenbier



Bier sei neben Kaffee das meist nachgefragte Getränk an Bord der Fernverkehrszüge. Fahrgäste wünschten sich immer stärker ein breites Angebot, insbesondere von Flaschenbieren, so die Bahn. Der Anteil von gezapftem Bier sei in den vergangenen zehn Jahren von 50 Prozent auf rund 15 Prozent gesunken. Ab Februar 2025 will die Bahn die Auswahl an Flaschenbieren erweitern. "Gäste haben künftig die Auswahl zwischen sieben verschiedenen Bieren im Standardsortiment sowie einem zusätzlichen Aktionsbier."

Künftig nur noch bargeldlos zahlen?



Das Zahlungsverhalten der Fahrgäste habe sich gewandelt. Mittlerweile erfolge die Hälfte aller Zahlungen in der Bordgastronomie bargeldlos, also digital oder mit Karten. Nach der Auswertung der Testphase will die Bahn entscheiden, ob die bargeldlose Gastronomie ausgeweitet wird.

Bahn will Service stärken



In der Bordgastronomie soll es zusätzliche 100 Vollzeitstellen geben. Es solle gezielt dort mehr Personal zum Einsatz kommen, wo es absehbar eine hohe Auslastung gebe, so die Bahn. Es gebe derzeit 3.200 Beschäftigte in der Bordgastronomie. Täglich seien 410 ICE-Bordbistros und Bordrestaurants im Einsatz.

Oft aber verbringen Bahnkunden dort mehr Zeit als geplant: Im November war erneut mehr als jeder dritte Fernzug der Bahn unpünktlich. Lediglich 60,1 Prozent der ICE- und IC-Züge kamen ohne größere Verzögerung am Ziel an, wie der Konzern mitgeteilt hatte. Bis 2030 sollen besonders belastete Strecken grundlegend saniert werden, dadurch sollen die Züge pünktlicher werden.

Der Umsatz in der Bordgastronomie lag laut Bahn im Jahr 2023 bei rund 110 Millionen Euro. Das meistverkaufte Getränk: Cappuccino. Die meistverkaufte Speise: warmes Schinken-Käse-Baguette./hoe/DP/jha