München (ots) -Reisende die noch nach einem sonnigen und nahen Ziel für die verbleibenden Urlaubstage suchen, werden in El Gouna (https://www.elgouna.com/de) in Ägypten fündig. Die exklusive Küstenstadt am Roten Meer bietet eine perfekte Mischung aus Erholung und Abenteuern - ideal für alle, die die Vorteile der ruhigeren Nebensaison genießen möchten und bei mildem Wetter die Seele baumeln lassen möchten, während es in Deutschland Nass und Kalt ist. Die Winterzeit in El Gouna bietet mit Temperaturen um die 25 Grad Celsius von November bis März: Ideale Voraussetzungen für ein (Sonnen-)Bad im Winter.Die Korallenriffe von El Gouna locken jährlich Tauch- und Schnorchelliebhabern an. Anfängern stehen vielfältige Kurse offen, während erfahrene Taucher die tieferen Regionen der Riffe erkunden können. Auch im Winter bleiben die Wassertemperaturen über 20 Grad Celsius.Dank der hervorragenden Wetterbedingungen und professionell geführten Kitesurf-Schulen vor Ort, ist El Gouna der ideale Ort, um Kitesurfen mit Hilfe erfahrener Trainer zu lernen oder das eigene Können zu verbessern. El Gouna bietet darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Wassersportaktivitäten wie Katamaransegeln, Windsurfen, Stand-up-Paddle-Boarding oder Kajakfahren.Die beiden 18-Loch-Golfplätze des El Gouna Golf Club (https://www.elgouna.com/de/things-to-do/golf/golf-club) des Steigenberger Golf Resorts (https://www.elgouna.com/hotels/steigenberger-golf-resort-el-gouna) und des Ancient Sands Golf Club (https://www.elgouna.com/hotels/ancient-sands?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=S_EG_AS&utm_agid=109409710700&utm_term=ancient%20sands&utm_content=466243319459&utm_device=c&utm_placement=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAire5BhCNARIsAM53K1haqh-pdJ3O6FVXlleNi5IRx5ULGTGMrY_pplbQEnPhTV-g9Kgpr3AaAorKEALw_wcB) bieten mit Bunkern, Wasserhindernissen und Roughs sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Spieler spannende und abwechslungsreiche Spiele. Das Steigenberger Golf Resort (https://www.elgouna.com/de/hotels/steigenberger-golf-resort-el-gouna?utm_source=google-ads&utm_medium=cpc&utm_campaign=S_EG_STG&utm_agid=113474338927&utm_term=steigenberger+golf+resort+el+gouna&utm_content=467693159710&utm_device=c&utm_placement=&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsoe5BhDiARIsAOXVoUt75TDW0xNd8LePqEaq9Xv6MX0e_lBqv5OPYfKnlRSOFRFcWNMBDl8aAiUZEALw_wcB) wurde 2023 nach zehnmonatiger Renovierung wiedereröffnet und bietet die perfekte Übernachtungsmöglichkeit für Golf-Fans.El Gouna bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung an Land. Die luxuriösen Spas laden mit einer Vielfalt an Wellness-Angeboten dazu ein, abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Massagen, Dampfbäder und Anwendungen für intensive Regeneration machen besonders das Spa & Wellness im Steigenberger Golf Resort (https://hrewards.com/de/steigenberger-golf-resort-el-gouna) und das Spa des The Chedi (https://www.thechedielgouna.com/de) beliebt.www.elgouna.com/dePressekontakt:Anna Jablonowski and Saskia StroblElGounaDACH@finnpartners.comFINN Partners Deutschland+49 89 89408519Original-Content von: El Gouna, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175222/5929462