Samsungs Antwort auf das iPhone 16 Pro und Pixel 9 Pro wird im Januar 2025 erwartet. Wie das Samsung Galaxy S25, S25 Plus und das S24 Ultra aussehen, an Bord haben und kosten sollen. Eine Übersicht. Samsungs Nachfolger der Galaxy-S24-Serie ist nah. Schon im Januar 2025 sollen sie vorgestellt werden. Schon seit Monaten kursieren allerlei Gerüchte und Leaks im Netz, die mittlerweile ein recht klares Bild von dem zeichnen, was der südkoreanische Hersteller ...

