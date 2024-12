Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Eurozone zeigt weiterhin Konjunkturschwäche, wie der Sentix-Konjunkturindikator bestätigt, der den tiefsten Stand seit November 2023 erreichte, so die Börse Stuttgart.Eine Rezession werde zunehmend wahrscheinlicher, vor allem durch die schwache Lage in Deutschland und die politische Situation in Frankreich. Vor dem Zinsentscheid der Fed in der kommenden Woche würden Anleger gespannt auf die US-Inflationsdaten blicken, da diese als wichtiger Indikator für die Dollar-Währungshüter gelten würden. Demnach sei die Teuerungsrate in den USA im November von 2,6 auf 2,7% gestiegen. Bereits diesen Donnerstag treffe sich die EZB zu ihrer letzten Sitzung in 2024. Marktbeobachter würden von einer Leitzinssenkung um 0,25% ausgehen. ...

