Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager hat eine Plattform aufgelegt, die es Privatanlegern ermöglichen soll, über European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) mit Evergreen-Struktur in die Private Markets zu investieren, so die Experten von "FONDS professionell".BlackRock habe eine Evergreen-Private-Markets-Plattform aufgelegt, um Privatanlegern den Zugang zu diesen Märkten zu erleichtern, teile der Asset Manager mit. Die Plattform stehe Anlegern in Europa, dem Nahen Osten und im asiatisch-pazifischen Raum zur Verfügung. Damit sollten Wealth-Kunden die Möglichkeit bekommen, über European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) mit Evergreen-Struktur in die unterschiedlichen Anlageklassen der Private Markets zu investieren und dies in einer institutionellen Produktqualität. Durch die Evergreen-Struktur könnten Anleger fortwährend investiert bleiben. ...

