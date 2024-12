Bei Star Trek kommt die Verpflegung auf langen Reisen durchs All aus dem Replikator. Ganz so weit ist die Forschung zwar nicht, die Nasa könnte sich aber durchaus Essen aus dem 3D-Drucker vorstellen - und sucht dafür nach Ideen. Die NASA steht vor der Herausforderung, die Nahrungsmittelversorgung von Astronaut:innen auf Langzeitmissionen sicherzustellen. Nur so wäre zum Beispiel eine Besiedlung des Mars möglich, der Berechnungen zufolge in fünf bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...