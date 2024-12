(Jahreszahl berichtigt im zweiten Satz: 2019 rpt 2019)

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Verkehrszahlen des Flughafenbetreibers für den November belegten im Jahresvergleich eine Erholung, lägen aber noch unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, schrieb Analyst Graham Hunt in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 01:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 01:39 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005773303