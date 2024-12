Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!Montag, 20. Januar 2025, 20.15 UhrNord Nord Mord - Sievers und der verlorene HundScheinbar nicht viel los auf der beschaulichen Insel Sylt. Zwei Hunde sind verschwunden, ansonsten herrscht Ebbe auf dem Kommissariat. Doch dann wird am Leuchtturm ein Toter aufgefunden.Es ist der Schriftsteller Leif Conradi. Das Brisante: In seinem Rücken steckt ein Pfeil, und in seiner Jackentasche befindet sich ein hoher Geldbetrag. Auch eine Hundeleine können die Spurensicherer finden - doch von Conradis Hund Joker fehlt jede Spur.Sievers, Ina und Feldmann treffen am Haus des Opfers den Hausmeister Boy Paulsen an, der aber nur wenig über den bekannten Autor weiß. Conradis Ex-Freundin, die Goldschmiedin Gesa Matthiesen, hat auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Durch Zufall findet Schneider heraus, dass Leif Conradi selbst Bogenschütze war. Auf der Bogenschießanlage schießt auch der beste Schütze der Insel - Landschaftsgärtner Ingwer Frantzen - seine Pfeile ab. Er hatte Conradi um Geld angehauen, um seine Schulden begleichen zu können.Währenddessen kann Schneider vermelden, dass die entlaufenen Hunde wieder bei ihren Besitzern sind. Doch dann verschwindet Ina auf dem Nachhauseweg. Sievers und Feldmann ahnen, dass etwas nicht stimmt. Haben die beiden Fälle miteinander zu tun?"Nord Nord Mord - Sievers und der verlorene Hund" ist bereits ab Samstag, 14. Dezember 2024, um 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5929546