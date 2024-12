Weinfelden (ots) -Im Juli 2025 findet die UEFA Women's EURO 2025TM in der Schweiz statt. Lidl gibt sein Sponsoring des Fussballturniers bekannt. Lidl festigt damit seine Rolle als ganzheitlicher Partner des Sports und setzt die Förderung eines aktiven, gesunden Lebensstils für alle fort.Vom 02. bis 27. Juli 2025 findet die UEFA Women's EURO 2025TM in der Schweiz statt, bei der Lidl offizieller Partner ist. Die neue Partnerschaft ist Teil von Lidls langfristiger Sponsoring-Reise. Sie folgt auf erfolgreiche Engagements, unter anderem bei der UEFA EURO 2024, im Handball und dem Radsport. Bei der UEFA EURO 2024 war Lidl der meistbeachtete Markenpartner des Turniers (YouGov). Mit dem neuen Sponsoring setzt Lidl sein kontinuierliches Engagement in der Welt des Sports fort.Bisherige Lidl Sportsponsorings:- Schwingsport: Unterstützung von regionalen Schwingfesten und Markenbotschafter Samuel Giger und Christian Stucki- Unihockey: Verbandspartnerschaft mit swiss unihockey- Radsport: Lidl-Trek für Frauen-, Männer- und Development-Team sowie 2023 UCI Cycling World Championships- Handball: Frauen und Männer EHF EUROs sowie IHF World Championships- Fussball: UEFA EURO 2024, UEFA Europa League sowie UEFA Conference LeagueLidl fördert gesunden und aktiven LebensstilAls Lebensmitteleinzelhändler versteht Lidl, was für ein entscheidender Faktor eine gute Ernährung für die Gesundheit ist. Lidl ermutigt zu einer bewussten Ernährung mit frischen Früchten und Gemüse, pflanzenbasierten Eiweiss- und Vollkornprodukten. Ein gesunder Lebensstil beinhaltet auch regelmässige Bewegung. Durch die offizielle Partnerschaft mit der UEFA Women's EURO 2025TM unternimmt Lidl einen weiteren Schritt, um Fans für einen aktiven Lebensstil zu begeistern und festigt so seine Rolle als ein ganzheitlicher Unterstützer des Sports. Lidl möchte sich gemeinsam mit der UEFA Women's EURO 2025 für ein aktives Leben und die Förderung von sozialen Kontakten durch Sport einsetzen.Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketingdirektor: "Als einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Europas ist Lidl ein idealer Partner, der uns dabei hilft, die Energie und Faszination der UEFA-Fussballturniere einem noch breiteren Publikum näherzubringen. Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Lidl von 2024 bis in die Saison 2025 auszubauen. Gemeinsam können wir die Kraft des Fussballs nutzen, um gesunde Entscheidungen für alle zu unterstützen".Lidl Schweiz an der EuropameisterschaftDie Schweiz ist Gastgeberland der UEFA Women's EURO 2025. Die Fussballspiele finden in den Städten Basel, Bern, Genf, Luzern, Sion, St. Gallen, Thun und Zürich statt. Lidl Schweiz wird den Besuchenden während des Turniers abwechslungsreiche Aktivitäten bieten.Nathalie Forrer, Marketingleiterin von Lidl Schweiz: "Sport ist ein wichtiger Teil unseres langfristigen Engagements für Gesundheit und bewusste Ernährung. Wir freuen uns, dies durch herausragende Veranstaltungen wie der UEFA Women's EURO 2025 zu unterstützen. Genauso gross ist die Freude, dass das Turnier in der Schweiz stattfindet und wir dieses Sommerhighlight gemeinsam feiern können".Weitere Informationen darüber, wie Lidl während des Turniers auftreten wird, werden 2025 bekannt gegeben.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100926871