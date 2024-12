Nokia erweitert sein Technologie-Portfolio durch zwei bedeutende Partnerschaften, die das Unternehmen im digitalen Transformationsmarkt neu positionieren. Die Zusammenarbeit mit GlobalLogic zielt darauf ab, fortschrittliche 5G- und 4G-Unternehmenslösungen zu beschleunigen, wobei der Fokus zunächst auf den Automobil-, Industrie- und Finanzsektor gelegt wird. Durch die Network-as-Code-Plattform von Nokia können Entwickler nahtlos auf fortschrittliche Netzwerkfunktionen zugreifen und neue, netzwerkfähige Anwendungen erstellen. Parallel dazu verzeichnet die Nokia-Aktie an der Börse eine verhaltene Entwicklung mit einem minimalen Kursanstieg von 0,24 Prozent auf 4,20 Euro.

Innovative Drohnentechnologie für mehr Sicherheit

In einer weiteren strategischen Allianz hat Nokia eine Kooperation mit Motorola Solutions bekannt gegeben, um eine KI-gestützte Drohnen-in-einer-Box-Lösung zu entwickeln. Diese Innovation verspricht, die Effizienz und Sicherheit in verschiedenen Branchen zu revolutionieren, insbesondere im Bereich der öffentlichen Sicherheit und in missionsktitischen Industriezweigen. Die Technologie ermöglicht eine verbesserte Situationsüberwachung und schnellere Entscheidungsfindung durch automatisierte Drohneneinsätze.

