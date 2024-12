Hamburg (www.anleihencheck.de) - Gestern (11.12.) sind die US-Inflationszahlen für den November erschienen, so Jonas Feldhusen, Junior Economist der Hamburg Commercial Bank.Wie vom Konsens der Analysten erwartet, sei der Consumer Price Index (CPI) von 2,6% auf 2,7% gestiegen. Die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation habe das Niveau vom Oktober in Höhe von 3,3% bestätigt. Auch im Vergleich zum Vormonat sei die Inflation mit 0,3% ordentlich gestiegen. Es stelle sich die Frage, wie die FED, die am nächsten Mittwoch, den 18.12. tage, auf die aktuellen Preisentwicklungen reagiere. Eine Senkung um 25 Basispunkte gelte als sicher, aber der weitere geldpolitische Lockerungspfad könnte neu justiert werden, sollte sich die Inflation nachhaltig weiter von der 2-%-Marke entfernen. Das Wachstum in den USA sei robuster als in den Staaten der Eurozone, aus dieser Perspektive könnte es sich die FED erlauben, noch etwas abzuwarten. Zudem würden die angekündigten Maßnahmen des designierten US-Präsidenten Trump - Einfuhrzölle, Abschiebungen illegaler Einwanderer im großen Stil, Steuersenkungen - definitiv Aufwärtsrisiken für die Inflation bieten. Daher erwarte die Hamburg Commercial Bank nach der Zinssenkung nächste Woche nur noch zwei weitere Zinssenkungen der FED im kommenden Jahr. (Wochenbarometer vom 12.12.2024) (12.12.2024/alc/a/a) ...

