Köln (www.fondscheck.de) - Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in den USA war im November das bestimmende Ereignis an den Märkten, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Moderate Fonds (ISIN LU1525525306/ WKN A2AN1Y).Im Rentenbereich sei das Kapitalmarktzinsniveau zunächst angestiegen, habe sich dann aber wieder zurückgebildet und ein tieferes Niveau als zu Monatsbeginn erreicht. Im Aktienbereich hätten US-amerikanische Werte deutliche Kursgewinne verbucht, während Werte des Euro-Raums im Monatsultimovergleich leicht nachgegeben hätten. Bei den Währungen habe der US-Dollar Stärke gezeigt. Der Euro habe gegen alle bedeutenden Währungen zur Schwäche geneigt. ...

