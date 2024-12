NEW YORK (dpa-AFX) - Apple-Aktien befinden sich seit Wochen auf einem Höhenflug, den sie am Mittwoch im Handelsverlauf mit einem Rekordhoch von 250,80 Dollar krönten. Das Niveau konnte die Aktie zwar nicht ganz halten und gab bis zum Handelsende leicht auf etwas mehr als 246 Dollar nach. Trotz der leichten Kursverluste am Mittwoch konnte sich das Papier aber zuletzt aus dem seit Juli bestehenden Seitwärtskanal zwischen circa 210 und 235 Dollar lösen.

Auf Jahressicht zog der Kurs inzwischen um rund 28 Prozent an. Der Börsenwert kletterte damit auf 3,75 Billionen Dollar und steuert damit auf die Marke von 4 Billionen Dollar zu. Da sich die Apple-Aktie im vergangenen Monat deutlich besser entwickelte als die Nvidia-Papiere, konnte der iPhone-Hersteller in dieser Wertung den KI-Chip-Spezialisten inzwischen wieder deutlich abhängen.

Die Nvidia-Aktie konnte nach einer lange währenden Rally seit Mitte Oktober nicht mehr zulegen. Der Börsenwert des Unternehmens liegt bei rund 3,4 Billionen Dollar. Ende November hatte Nvidia in puncto Marktkapitalisierung noch die Nase vorn.

Doch anders als bei Apple trauen Aktienexperten den Papieren von Nvidia weitere deutliche Kursgewinne zu. Mit 172 Dollar liegt das durchschnittliche Kursziel der 76 von Bloomberg erfassten Experten auf 12-Monats-Sicht deutlich über dem aktuellen Niveau von 139 Dollar. Bei Apple ist der Großteil der 60 erfassten Analysten zwar weiter ebenfalls optimistisch, das durchschnittliche Ziel liegt mit 244 Dollar allerdings leicht unter dem derzeitigen Kurs./zb/men/jha