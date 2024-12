München (ots) -Nach einer Woche bereits 1,6 Mio. Abrufe für den gesamten Schwerpunkt zum 60. Geburtstag des EntertainersDer 90-minütige Dokumentarfilm "Hape Kerkeling - Total normal" (https://www.ardmediathek.de/video/hape-kerkeling-total-normal/hape-kerkeling-total-normal-oder-portraet/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtMDY5Y2M5N2MtZmViZC00YjFjLTk2NzItYTc0Yzk3ODM0N2E3) hat den erfolgreichsten Doku-Start des Jahres erzielt. Der Film von André Schäfer und Eric Friedler, der aus Anlass des 60. Geburtstags des Komikers, Entertainers, Autors, Fernsehmoderators und Schauspielers entstand, kommt nach nur einer Woche bereits auf 1,1 Millionen Abrufe.Auch das Premium Widget der ARD Mediathek zu Ehren von Hape Kerkeling (https://www.ardmediathek.de/)erfreut sich großer Beliebtheit bei den Userinnen und Usern. Insgesamt wurden nach einer Woche 500.000 Abrufe für die dort versammelten Filme und Sketche von und mit Hape Kerkeling registriert. Zusammen mit der im Premium Widget ebenfalls enthaltenen Dokumentation sind das 1,6 Mio. Abrufe. Das gesamte Angebot zu Hape Kerkeling ist in der ARD Mediathek noch bis Ende des Jahres verfügbar.Überaus erfolgreich war auch der Thementag im Ersten: Den Dokumentarfilm "Hape Kerkeling - Total normal" sahen dort 5,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 20 Prozent. Auch das jüngere Publikum war im Ersten mit dabei: Fast eine Million Zuschauer in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lockte die Doku im linearen Programm vor die Bildschirme, das entspricht einem Marktanteil von 19,0 Prozent. Caroline Links Verfilmung von Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" direkt im Anschluss an die Doku um 21:45 Uhr verfolgten 2,94 Mio. (15,2 % MA). Das "Best-of" seiner Sketche nach den "tagesthemen" um 23:55 Uhr kam auf 1,13 Mio. (16,4 % MA).Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD ProgrammdirektionPresse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deFelix Neunzerling PRTel.: 030/30 61 22 30E-Mail: felix@neunzerling-pr.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5929584