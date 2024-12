Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) -aiMotive, ein führender Entwickler von Simulations- und KI-Lösungen für die Technologie des automatisierten Fahrens, ist in Zusammenarbeit mit Sony Semiconductor Solutions Corporation (Sony), einem weltweit führenden Unternehmen für Halbleiter- und Bildgebungsinnovationen, stolz darauf, die erfolgreiche Integration von Sonys IMX728-Sensormodell bekannt zu geben, die darauf abzielt, ADAS und AD-Technologien voranzubringen. Diese Zusammenarbeit steht für ein gemeinsames Engagement, neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit und Effizienz in der Branche der automatisierten Fahrsimulation zu setzen.Diese Zusammenarbeit bringt das erstklassige Sensor-Know-how von Sony mit der hochmodernen Simulationsplattform aiSim von aiMotive zusammen. Die Integration ermöglicht es Automobilherstellern und Technologieanbietern, ADAS- und AD-Systeme mit noch nie dagewesener Präzision zu validieren und zu optimieren und so den Weg zu sichereren und intelligenteren Fahrzeugen zu beschleunigen."Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein in der automobilen Innovation dar", sagte Daniel Tosoki, Product Director von aiSim. "Durch die Kombination der unübertroffenen Bildgebungs- und Sensorfähigkeiten von Sony Semiconductor Solutions mit unserer Simulationstechnologie definieren wir den Entwicklungs- und Validierungsprozess für ADAS und autonome Systeme neu. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der fortschrittliche Sicherheit und Leistung nicht verhandelbare Standards sind."Fortschrittliche KI- und Sensorintegration im AutomobilbereichDie Integration nutzt die Spitzentechnologien von Sony, einschließlich des IMX728-Sensormodells von Sony, um die Genauigkeit und den Realismus der mit aiSim durchgeführten Simulationen zu verbessern. Dieses Sensormodell ist in zwei Konfigurationen erhältlich: Silver, eine echtzeitfähige Lösung mit begrenzter Wiedergabetreue, die für die Bahnplanung entwickelt wurde, und Gold, ein nicht echtzeitfähiges Modell mit hoher Wiedergabetreue, das sich ideal für die Entwicklung fortgeschrittener Algorithmen und die Erzeugung synthetischer Trainingsdaten eignet. Letzteres ermöglicht eine präzise Mischung aus realen und synthetischen Datensätzen für ein besseres KI-Training. Diese Sensormodelle, die sowohl mit Linux als auch mit Windows kompatibel sind, sind von zentraler Bedeutung für ADAS- und AD-Systeme und gewährleisten, dass Fahrzeuge in komplexen realen Szenarien zuverlässig und sicher navigieren können.Engagement für Sicherheit und ZuverlässigkeitMit Sicherheit als gemeinsamer Priorität widmen sich aiMotive und Sony der Bereitstellung von Lösungen, die die Leistung und Zuverlässigkeit in der realen Welt verbessern. Diese Zusammenarbeit trägt dem wachsenden Bedarf an umfassenden Tests und Validierungen in einer kontrollierten, risikofreien Simulationsumgebung Rechnung und hilft den Automobilherstellern, strenge Sicherheitsstandards zu erfüllen und Entwicklungszyklen zu verkürzen."Die Zusammenarbeit zwischen aiMotive und Sony Semiconductor Solutions wird den Entwicklern von ADAS-Wahrnehmungssystemen eine End-to-End-Spektralsimulationspipeline in Automobilqualität zur Verfügung stellen", sagte Tomoki Seita, General Manager, Automotive Business Division, Sony Semiconductor Solutions Corporation. "Sony hat Bildsensormodelle erstellt, die auf der internen Architektur der in Kamerasystemen verwendeten Bildsensoren basieren, um eine Genauigkeit zu erreichen, die der von Automobilen entspricht.Im Vorfeld der CES2025 freuen sich aiMotive und Sony Semiconductor Solutions darauf, die Auswirkungen ihrer Zusammenarbeit auf die Automobilbranche zu präsentieren. Diese Partnerschaft bestätigt und bekräftigt das Engagement beider Unternehmen, Innovationen voranzutreiben, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Einführung von Fahrzeugtechnologien der nächsten Generation zu beschleunigen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Bence BodaaiMotive Marketing & Communications Directorbence.boda@aimotive.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2578790/aiMotive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aimotive-arbeitet-mit-sony-semiconductor-solutions-zusammen-um-ad-simulationen-zu-revolutionieren-302330378.htmlOriginal-Content von: AImotive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136833/5929600