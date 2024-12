Die niedermolekularen Therapeutika von Orthogon definieren die Behandlungsmöglichkeiten für BK-Virusinfektionen neu.

Orthogon Therapeutics, ein Entwickler neuartiger antiviraler Medikamente, gab heute den Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde bekannt, die das Ziel von 5 Mio. USD übertraf und eine Gesamtfinanzierung von über 25 Mio. USD einbrachte. Diese Finanzierung wird die Entwicklung seiner ersten Behandlungsmethode ihrer Art zur Behandlung der Reaktivierung des BK-Virus bei Transplantationspatienten beschleunigen.

Ultrastructural representation of the BK polyomavirus capsid, featuring 72 pentamers that form its distinct icosahedral symmetry. (Graphic: Business Wire)

Das Unternehmen hat erfolgreich niedermolekulare Medikamente entwickelt, die direkt auf virale Proteine abzielen, die für den Lebenszyklus des Polyomavirus unerlässlich sind. Polyomaviren haben keine herkömmlichen antiviralen Protein-Angriffspunkte und entziehen sich seit Jahrzehnten der Arzneimittelentwicklung. Mit der Unterstützung einer diversifizierten Investorenbasis und einer Pipeline von Medikamenten mit einzigartigen Wirkmechanismen widmet sich Orthogon diesem Bereich mit dringendem ungedecktem medizinischem Bedarf.

"Unsere hochaffinen antiviralen Kleinmoleküle können es in ihrer Wirksamkeit mit Biologika aufnehmen, ohne deren Nachteile zu haben", so Dr. Stephen Weeks, Vice President of Structural Biology bei Orthogon Therapeutics. "Diese Leistung unterstreicht die Fähigkeit unserer Plattform, bisher nicht behandelbare virale Proteine ins Visier zu nehmen."

Dieser Durchbruch fällt mit der Entwicklung eines bahnbrechenden Tiermodells durch Orthogon zur Erforschung der BK-Polyomavirus-Pathologie zusammen. In der Vergangenheit fehlten Forschern Erkenntnisse über den Verlauf der BK-Viruserkrankung in vivo. Dieses Modell vertieft das Verständnis von Krankheitsmechanismen und bietet eine solide Plattform für die Erprobung von Therapien, wodurch die Führungsrolle von Orthogon bei der Beseitigung von Hindernissen für Polyomavirus-Behandlungen gefestigt wird.

Die therapeutische Strategie des Unternehmens bietet die erste umfassende Lösung für das Management der gesamten BK-Virus-Risikoleiter von der frühen Reaktivierung, die durch Virusausscheidung im Urin angezeigt wird, bis hin zur systemischen Ausbreitung und schweren Komplikationen wie BKVAN, Transplantatdysfunktion und Transplantatversagen. Durch das Eingreifen in den frühesten Stadien der Reaktivierung erweitert dieser Ansatz den Nutzen der Behandlung auf mehr Patienten, reduziert die Notwendigkeit aggressiver Eingriffe im Spätstadium und verbessert den langfristigen Transplantationserfolg.

"Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, wie unsere Arzneimittelentwürfe von der Grundlagenforschung in translationale Modelle überführt werden", sagte Dr. Ali H. Munawar, CEO von Orthogon Therapeutics. "Unsere antiviralen Mittel mit kleinen Molekülen bieten einzigartige Vorteile gegenüber neu aufkommenden Therapien, indem sie Herausforderungen bei der Verabreichung und Stabilität überwinden und was am wichtigsten ist die intrazellulären Stellen der Virusvermehrung in der Niere erreichen. Diese Fähigkeiten, kombiniert mit der flexiblen Dosierung bei oraler Verabreichung, ermöglichen es uns, erhebliche Lücken in der Versorgung von Transplantationspatienten zu schließen."

Diese strategische Mittelbeschaffung unterstreicht Orthogons disziplinierten Ansatz bei der Kapitalisierung, ermöglicht fokussierte Fortschritte bei wichtigen Meilensteinen und stärkt das Vertrauen der Investoren in die Mission, die erste oral verabreichte Therapie für BK-Polyomavirus-Infektionen zu liefern.

Über BK- und Polyomaviren:

Das BK-Virus (BKV), ein Mitglied der Polyomavirus-Familie, verursacht bei über 80 der gesunden Erwachsenen eine lebenslange, persistierende, aber stumme Infektion. Bei fast der Hälfte aller Patienten, denen ein festes Organ oder Stammzellen transplantiert wurden, kommt es zu einer Reaktivierung des BK-Virus in den Nieren, was zu schweren Komplikationen und Transplantatverlust führt. Andere humane Polyomaviren, wie das JC-Virus und das Merkel-Zell-Polyomavirus, verursachen die tödliche progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) und das aggressive Merkel-Zell-Karzinom.

Über Orthogon Therapeutics:

Orthogon nutzt fortschrittliche strukturbasierte Arzneimittelentwicklung und Biophysik, um bahnbrechende Therapien für herausfordernde Arzneimittelziele zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.orthogontherapeutics.com.

Orthogon Therapeutics, LLC ist ein unabhängiges, in Privatbesitz befindliches F&E-Unternehmen, das mit der Forschungsplattform von Pledge Therapeutics verbunden ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Biotech-Zentrum des Großraums Boston und eine Niederlassung in Leuven, Belgien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pledge-tx.com.

Contacts:

Ali H. Munawar, Ph.D.

amunawar@orthogontherapeutics.com

1-339-502-8643

Maria Martin

mmartin@pledge-tx.com

1-339-502-8630