iBLOXX nutzt Xsollas Monetarisierungs-, Marketing- und Vertriebswerkzeuge, um Spiele in der MENA-Region zu präsentieren

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt eine neue Partnerschaft mit iBLOXX bekannt, einem Studio, das sich auf die Entwicklung von Multiplayer-Spielen der nächsten Generation auf der Blockchain spezialisiert hat. Die Allianz wurde auf der PGC Dubai-Veranstaltung im April 2024 angebahnt und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Xsolla für die Förderung des langfristigen Wachstums innerhalb des schnell wachsenden Gaming-Ökosystems im Nahen Osten und in Nordafrika.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211737842/de/

(Graphic: Xsolla)

Diese strategische Zusammenarbeit beginnt mit der Unterstützung der Markteinführung ihres neuen Titels StrayShot. In diesem spannenden Third-Person-Shooter-Spiel für PC und Mobilgeräte können die Spieler in die Rolle eines Kopfgeldjägers schlüpfen und sich in mehreren Spielmodi in intensiven Matches mit Rivalen messen. Spieler können sich mit Freunden zusammentun oder allein gegen andere Spieler in einem epischen Kampf ums Überleben antreten und exklusive Belohnungen verdienen. Dieses Spiel ist einzigartig, da es Web3-Elemente, NFTs und Turniere enthält, für die Xsolla Lösungen zur Unterstützung anbietet, insbesondere wenn es um Abonnements und virtuelle Währungen geht.

Als treibende Kraft im Gaming-Ökosystem der MENA-Region setzt Xsolla seine fortschrittlichen Tools und Plattformen weiterhin ein, um Partner und Entwickler zu stärken. Durch die Zusammenarbeit mit iBLOXX ist Xsolla in der Lage, die Reichweite und Leistung des Spielestudios zu steigern, indem es wichtige Monetarisierungs-, Marketing- und Vertriebsfunktionen bereitstellt. Die Zahlungs- und Monetarisierungstechnologie und das Know-how von Xsolla werden dafür sorgen, dass StrayShot maximale Aufmerksamkeit erhält und gleichzeitig die Spielerbindung und Umsatzgenerierung über mehrere Kanäle hinweg optimiert wird.

Chris Meredith, Senior Vice President für EMEA bei Xsolla, zeigte sich begeistert über die neue Partnerschaft und kommentierte: "Es ist großartig, mit einem etablierten Studio in der Region zusammenzuarbeiten, das sich seit langem für das Wachstum und die Entwicklung in der MENA-Region einsetzt", fügte er hinzu. "Diese Partnerschaft wird ihre bahnbrechenden Titel und die Markteinführung ihres neuesten Titels, StrayShot einem breiteren Publikum zugänglich machen und sie als wichtigen Akteur in der Branche etablieren."

Domenik Maier, CEO von iBLOXX, erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Xsolla. Ihre Unterstützung wird für die bevorstehende Markteinführung von StrayShot bahnbrechend sein und dafür sorgen, dass das Spiel ein viel größeres, engagierteres Publikum erreicht!"

Die Zusammenarbeit unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Xsolla für die Unterstützung langfristiger Partnerschaften, die zum nachhaltigen Wachstum und zur Innovation der regionalen Gaming-Landschaft beitragen. Durch die Partnerschaft mit iBLOXX baut Xsolla seine Position auf dem MENA-Markt weiter aus, wo sich der Gaming-Bereich rasant weiterentwickelt und expandiert.

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Xsolla mit iBLOXX zur weltweiten Förderung von Web3-Spielen und zur Markteinführung des kommenden Third-Person-Shooters StrayShot finden Sie unter xsolla.blog/xipw.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Anforderungen der Branche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als Innovationsführer im Handel mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien, mit Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten weltweit.

Für weitere Informationen und um mehr zu erfahren, gehen Sie zu xsolla.com.

Über iBLOXX

iBLOXX ist ein führender Innovator im Bereich Web3-Gaming und nutzt seinen umfangreichen Hintergrund in dezentralen Technologien und quantitativer Finanzierung, um robuste, spielerorientierte Spielökonomien und fesselnde virtuelle Welten zu schaffen. Durch die Kombination modernster Blockchain-Infrastruktur mit innovativen Designprinzipien möchte iBLOXX reichhaltigere Spielerlebnisse bieten bei denen die Spieler ihre Spielgegenstände wirklich besitzen und sich die Spielwelten zusammen mit ihren Gemeinschaften weiterentwickeln.

Weitere Informationen über den kommenden Titel StrayShot finden Sie unter StrayShot.game.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211737842/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Direktor für Öffentlichkeitsarbeit, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com