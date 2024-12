Nach dem jüngsten Flink Forward Jakarta-Event präsentiert Ververica weiterhin seine Bedeutung für die Bereitstellung von Echtzeitlösungen weltweit

Ververica, Entwickler von Apache Flink® und führend im Bereich Echtzeit-Datenstreaming, feierte seine wachsende globale Präsenz auf der Flink Forward Jakarta (Teil der führenden Veranstaltungen für Datenstreaming). Als stolzer Initiator und Organisator von Flink Forward-Veranstaltungen weltweit bekräftigt Ververica sein Engagement, Unternehmen weltweit mit Echtzeit-Datenstreaming-Lösungen zu unterstützen, damit sie in sich schnell verändernden Umgebungen wettbewerbsfähig bleiben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211957947/de/

Ververica Showcases Global Impact, with One Mount Group, Detecting Fraudulent Transactions in Real-Time (Graphic: Business Wire)

Eines der herausragenden Beispiele für diese Innovation ist die Partnerschaft von Ververica mit OneU, einem Unternehmen der One Mount Group, einem führenden Anbieter digitaler Verbraucher-Ökosysteme in Südostasien. Die Partnerschaft ermöglichte es OneU, die Finanzabläufe zu modernisieren und die Echtzeit-Betrugserkennungsfunktionen zu verbessern.

Um Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, hat Ververica eine detaillierte Fallstudie über die Zusammenarbeit mit One Mount Group veröffentlicht. Diese Ressource zeigt, wie die Einführung von Echtzeit-Datenströmen die Betrugsprävention verbessern, die betriebliche Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit erhöhen kann. Darüber hinaus wird hervorgehoben, wie die hochmoderne Unified Streaming Data Platform von Ververica den wachsenden Bedenken hinsichtlich Cyber-Sicherheitsbedrohungen begegnet und ihren Wert auf dem heutigen Markt unter Beweis stellt. "Die Unified Streaming Data Platform von Ververica hat uns maßgeblich dabei geholfen, unsere Abläufe zu skalieren und gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz unserer Plattform zu gewährleisten", sagte Quan Phuong, Head of System Platform bei One Mount Group. "Seine einzigartigen Funktionen, wie Flink SQL und die Unterstützung von Mandantenfähigkeit, ermöglichen es uns, innovativ zu sein und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten."

Über Ververica

Ververica, der Entwickler von Apache Flink®, unterstützt Unternehmen mit effektiven Lösungen für Daten-Streaming und -Verarbeitung, die Betriebsabläufe rationalisieren, Effizienz von Entwicklern erhöhen und dem Kunden helfen, Anwendungsfälle zuverlässig und sicher in Echtzeit zu bewältigen. Die modernen Streaming-Data-Plattform von Ververica, die von der Cloud-basierten VERA-Engine unterstützt wird, revolutioniert Apache Flink® und ermöglicht Unternehmen, auf einfache Weise Datenerkenntnisse in großem Maßstab zu nutzen. Mit Ververica erfüllen Kunden jedes Unternehmens-SLA, indem sie erweiterte Daten-Streaming- und -Verarbeitungsfunktionen in Echtzeit oder im Lakehouse nutzen. Ververica befähigt Unternehmen dazu, Daten für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen zu verbinden, zu verarbeiten, zu verwalten und zu analysieren, mit flexiblen Bereitstellungsoptionen wie Public Cloud, Private Cloud oder On-Prem-Umgebungen. Erfahren Sie mehr unter ververica.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211957947/de/

Contacts:

Medienkontakt:



Sarah Evans

Sevans PR

sarah@sevanspr.com