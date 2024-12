Der humanoide Roboter CUE6 hat einen Weitwurfrekord im Basketball aufgestellt. Damit schafft er es zwar nicht in die NBA, aber immerhin ins Guinness-Buch der Rekorde. Stolze 24,56 Meter weit warf der Toyota-Roboter und traf exakt in den Korb. Dabei verließ sich CUE6 auf eine mit KI entwickelte Wurftechnik. In diesem Clip könnt ihr euch diesen Rekordwurf und die Meilensteine seiner Entwicklung ansehen: var embedId = "22625064a30f38670f2b88f30b10863e"; ...

