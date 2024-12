HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Aktie des Anlagenbauers gehöre zu den "Best Ideas 2025" des Analysehauses, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dürr zeichne sich durch einen hohen Auftragsbestand und eine robuste Projektpipeline, weitere Margensteigerungen und die abgeschlossene Homag-Umstrukturierung aus./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 13:45 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005565204