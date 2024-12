Mainz (ots) -Die Biathlon-Fans blicken von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, ins österreichische Hochfilzen, wo auf der zweiten Station der neuen Weltcup-Saison in drei Tagen sechs Rennen ausgetragen werden - zu sehen bei "sportstudio live" im ZDF. Am langen Wintersport-Wochenende bringt erneut ZDF-Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier ihre Fachkenntnisse ein. Die zweifache Olympiasiegerin von 2018 und siebenmalige Weltmeisterin beweist auch nach ihrem Karriereende noch Topform - als Bergsteigerin im Himalaya. Die "sportstudio reportage: Höhenrausch - Laura Dahlmeiers Leben nach dem Biathlon", die ab Freitag, 13. Dezember 2024, 10.00 Uhr online in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-reportage/laura-dahlmeier-bergsport-ihr-leben-nach-dem-biathlon-doku-100.html) präsent ist, gewährt Einblicke in diese zweite Karriere, in der Freiheit mehr bedeutet als Titel und Medaillen. Im ZDF steht der Film von Philip Flämig und Anabel Münstermann am Freitag, 24. Januar 2025, 15.55 Uhr, auf dem Programm."Wenn's immer nur bergauf geht, dann lernt man irgendwann nix mehr", sagt die heute 31-jährige Laura Dahlmeier über ihre Entscheidung, im Alter von 25 Jahren mit dem aktiven Leistungssport aufzuhören. Doch dieser vorzeitige Rücktritt einer der erfolgreichsten deutschen Wintersportlerinnen aller Zeiten stoppte nicht ihre sportlichen Aktivitäten - sie startete unter anderem bei der Berglauf-WM und hat im Himalaya gezeigt, dass sie auch fünf Jahre nach ihrem Karriereende weiter topfit unterwegs ist.In der 45-minütigen "sportstudio reportage" ist die Ausnahmeathletin Laura Dahlmeier auf ihrem neuen Weg abseits des Profisports zu erleben. Die ZDF-Biathlon-Expertin gewährt in dem Film persönliche Einblicke in ihr Leben. Freunde und Familie kommen zu Wort und runden das Bild einer selbstbestimmten, risikobereiten und ehrgeizigen Protagonistin ab, für die es auch nach der beendeten Titeljagd im Biathlon weiter bergauf ging - auf die Gipfel der Berge.Nach dem Karriereende absolvierte Laura Dahlmeier eine Ausbildung zur Bergführerin und engagiert sich ehrenamtlich bei der Garmischer Bergwacht. Aus der Hobby-Bergsteigerin wurde eine ambitionierte Alpinistin, die es weit über die Alpen hinauszog: allein auf eine herausfordernde Expedition in den Himalaya, einzig begleitet von einem Kameramann. Ihr Ziel: der Gipfel des Berges Ama Dablam in Nepal in über 6.800 Metern Höhe. Die "sportstudio reportage" begleitet sie bei ihrem zweiten Versuch, den technisch anspruchsvollen Berg zu erklimmen.KontaktBei Fragen zur "sportstudio reportage" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur "sportstudio reportage" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe zu "sportstudio live: Wintersport" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-wintersport-1) im ZDF.- Hier finden Sie den Wintersport in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/wintersport).-Hier finden Sie die "sportstudio reportage" (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-reportage/) in der ZDFmediathek.- ZDFheute.de-Artikel (https://www.zdf.de/nachrichten/sport/dahlmeier-rekord-himalaya-100.html) zu Laura Dahlmeiers Himalaya-Rekord.- "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/sport/wintersport/biathlon-expertinnen-dahlmeier-herrmann-wick-100.html) über die beiden ZDF-Biathlon-Expertinnen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5929624