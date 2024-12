Das verwaltete Vermögen in nachhaltigen Fonds steigt immer weiter - auch in Deutschland. Hierzulande halten Anleger mittlerweile mehr als 1 Bio. Euro in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen. Das meldet der Fondsverband BVI in seinem "Fokus Nachhaltigkeit". Private und institutionelle Anleger in Deutschland hielten per Ende September 2024 erstmals mehr als 1 Bio. Euro in Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, wie der Fondsverband BVI in seinem "Fokus Nachhaltigkeit" verkündet. Auf Publikumsfonds gemäß ...

