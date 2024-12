Erfurt (ots) -Die Linke beweist einmal mehr: Sie ist in Thüringen eine staatstragende Partei. Die CDU hätte in diesem Bundesland genauso gut mit ihr koalieren können, wie mit der SPD und erst recht wie mit dem BSW - auch wenn ein nicht mehr zeitgemäßer Beschluss der CDU auf Bundesebene das verhindert hat.Niemand hat die neue Situation im Thüringer Landtag treffender beschrieben als der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken. "Es ist keine Mehrheitsregierung. Es ist keine Minderheitsregierung. Es ist Thüringen", hat er gesagt.Die Regierung aus CDU, BSW und SPD kann sich auf 44 Stimmen im Parlament stützen - genau die Hälfte der 88 Sitze im Landtag. Sie wird also auch auf einen guten Draht zur Linken angewiesen sein. Das ist die Realität, mit der jetzt alle arbeiten müssen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5929626