Einführung von revolutionären B2B-Zahlungslösungen

Distributed Technologies Research (DTR), ein Fintech-Unternehmen mit Fokus auf die Vereinfachung der globalen Zahlungsinfrastruktur, hat heute offiziell seine Technologieplattform vorgestellt. DTR sorgt für eine nahtlose Verbindung von Zahlungssystemen rund um die Welt, um Finanztransaktionen effizient, sicher und universell zugänglich zu machen.

Die derzeitigen Zahlungsnetzwerke haben mit Ineffizienzen zu kämpfen: Transferkosten, Interbankenentgelte, Wechselgebühren, Verzögerungen bei der Zahlungsabwicklung und andere undurchsichtige Kosten wirken sich wie eine indirekte Steuer auf weltweite Verbraucher aus. Die innovativen Lösungen von DTR mindern diese Ungleichheiten durch eine anpassungsfähige, gesetzeskonforme und skalierbare Architektur für Zahlungssysteme, die für Unternehmen jeder Größe weltweit verfügbar ist.

"Unser Team hat mehrere Jahre lang die systemischen Hürden herkömmlicher Zahlungssysteme untersucht. Die Verschmelzung nationaler Zahlungssysteme mit Blockchain-Technologien birgt das Potenzial, die versteckte Steuer für Verbraucher zu beseitigen", erläutert Akshay Naheta, Gründer und CEO von DTR.

Mit AmalgamOS hat DTR ein hochmodernes Technologiepaket zur Optimierung von Geldtransfers und Händlerzahlungen präsentiert. Durch die Nutzung des proprietären International Orchestration Network (ION) optimiert AmalgamOS die finanzielle Konnektivität und Sicherheit für Unternehmen weltweit. AmalgamOS ist bereits in Betrieb und genießt das Vertrauen vieler Händler und Unternehmenskunden. Es unterstützt sofortige Fiat-to-Fiat-, Fiat-to-Stablecoin- und Stablecoin-to-Fiat-Transaktionen in über 40 Ländern und soll bis 2025 in mehr als hundert Ländern eingeführt werden.

Wichtigste Merkmale von AmalgamOS:

Höhere Transaktionsgeschwindigkeit: Transaktionen werden innerhalb von Minuten ausgeführt, da die Blockchains rund um die Uhr im Einsatz sind.

Kosteneffizienz: Aufgrund der geringeren Abhängigkeit von Zwischenhändlern werden die Transaktionsgebühren drastisch reduziert.

Globale Reichweite: Derzeit sind Auszahlungen in weltweit mehr als 40 Ländern möglich, und Einzahlungen können in allen EU-Ländern vorgenommen werden. Die Plattform wird stetig erweitert. Jeden Monat werden neue Länder ergänzt, um die globale Reichweite und Verfügbarkeit zu verbessern.

Entwicklerzentriertes Design: Flexible APIs, einfach zu integrierende Widgets, umfassende White-Label-Lösungen und ein Kontrollpanel für Händler bieten vielfältige Optionen durch einfache Integrationen.

Das interdisziplinäre DTR-Team besteht aus erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen herkömmliche Finanzen, Zahlungssysteme, Blockchains und Web3-Technologie. "DTR widmet sich dem Ziel, das Ökosystem der Zahlungstransaktionen neu zu definieren, indem es die Inklusion fördert und Ineffizienzen eliminiert. Davon profitieren Millionen von Menschen weltweit. Durch die Nutzung von Blockchain-Technologien für Transparenz, Sicherheit und sofortige Zahlungsabwicklung adressiert DTR die wachsende Nachfrage nach effizienten und skalierbaren Zahlungslösungen", so Naheta

Allein im zweiten Quartal 2024 erreichte das Transaktionsvolumen von Stablecoins 8,5 Billionen US-Dollar(1), und der globale Markt für grenzüberschreitende Zahlungen wird voraussichtlich von 190 Billionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 290 Billionen US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen(2). DTR ist hervorragend aufgestellt, um diese globale Transformation der Zahlungssysteme anzuführen.

Über Distributed Technologies Research (DTR)

Distributed Technologies Research (DTR) ist führend bei der Vereinfachung von sicheren und nahtlosen Geldtransfers für Unternehmen weltweit. Wir verbinden unterschiedliche nationale Zahlungsnetze, um ein weltweites Ökosystem für Sofortzahlungen zu schaffen. Unsere proprietäre Technologie AmalgamOS und unser International Orchestration Network (ION) stellen Zahlungsinfrastrukturen und -lösungen der nächsten Generation bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.dtr.org/.

Über Akshay Naheta, Gründer und CEO, DTR

Akshay Naheta gründete DTR mit dem Ziel, Finanztransaktionen durch den Aufbau einer fortschrittlichen globalen Zahlungsinfrastruktur zu vereinfachen. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanz- und Technologiebereich mit und verfügt über ein umfassendes Verständnis von Blockchains, Finanzmärkten und Zahlungssystemen. Zuvor war er in führenden Positionen bei der SoftBank Group tätig, wo er zahlreiche Technologieinvestitionen in Branchenführer wie ARM, Auto1 und Nvidia leitete.

Quellen:

(1) a16z, State of Crypto Report 2024. https://tinyurl.com/yn9wwjzj

(2) FTX Intelligence, Daten zur Marktgröße für grenzüberschreitende Zahlungen. https://tinyurl.com/bdr7nkdv

