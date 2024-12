New York (www.anleihencheck.de) - Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem unabhängigen US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman, kommentiert die Aussagen der heutigen EZB-Sitzung.Wie erwartet habe die EZB ihren Leitzins gesenkt. Gleichzeitig hätten die Währungshüter in ihrer Erklärung die Formulierung 'die Zinssätze werden so lange ausreichend restriktiv gehalten wie es nötig ist' gestrichen. Dies deute darauf hin, dass die europäischen Währungshüter ihren Kurs bei den Zinssenkungen so lange fortführen würden, bis ein neutrales Niveau erreicht sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...