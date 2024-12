Münchner Klinik für ihre Führungsrolle bei der Förderung von Lösungen zur Geweberegeneration ausgezeichnet

Kerecis, der Pionier bei der Verwendung von Fischhaut und Fettsäuren zur Geweberegeneration und zum Gewebeschutz, gibt die Ernennung seines ersten europäischen Exzellenzzentrums: die Chirurgische Praxisklinik am Friedensengel in München, Deutschland.

Die Exzellenzzentren von Kerecis sind Zentren für Peer-to-Peer-Mentoring, Weiterbildung und gemeinsame Forschung zu innovativen Anwendungen der Kerecis-Fischhauttechnologie. Diese Zentren fördern den Austausch bewährter Verfahren und bieten fachkundige Beratung zur Verbesserung der Patientenversorgung mit Kerecis-Produkten.

Dies ist ein Meilenstein für Kerecis, da die Anerkennung das Programm "Center of Excellence" erstmals über die USA hinaus ausweitet. Mit dieser Auszeichnung werden Krankenhäuser und Privatpraxen geehrt, die den Austausch bewährter Verfahren fördern, fachkundige Beratung bieten und als Drehscheiben für Schulungen und Forschung mit Kerecis-Produkten dienen.

Die Chirurgische Praxisklinik am Friedensengel eine ambulante Klinik für Allgemeinchirurgie und Traumatologie, wird von Dr. Sandra Moritz geleitet, einer Allgemeinchirurgin, die sich auf natürliche und biologische Behandlungsmethoden spezialisiert hat. Dr. Moritz setzt sich seit über sechs Jahren für die Kerecis-Fischhauttechnologie ein und verwendet die Fischhaut zur Behandlung schwerer Wunden und Gewebeschäden, bei denen die Standardbehandlung keine angemessenen Ergebnisse liefert. Als eine der ersten Anwenderinnen der Kerecis-Technologie gibt Dr. Moritz ihr Fachwissen regelmäßig auf medizinischen Konferenzen und Veranstaltungen weltweit weiter.

Die Chirurgische Praxisklinik am Friedensengel wird sich zwei bestehenden Kerecis-Exzellenzzentren in den Vereinigten Staaten anschließen und so zu einem wachsenden globalen Netzwerk führender Institutionen beitragen, die sich der Weiterentwicklung von Lösungen zur Geweberegeneration verschrieben haben.

"Die Ernennung der Chirurgischen Praxisklinik am Friedensengel zum ersten europäischen Exzellenzzentrum unterstreicht die wachsende Präsenz und Anerkennung von Kerecis in Deutschland", sagte Fertram Sigurjonsson, Gründer und CEO von Kerecis. "Dr. Moritz und ihr Team stehen beispielhaft für die Innovation, das Fachwissen und das Engagement, die den Fortschritt in der Geweberegeneration vorantreiben."

"Ich kann mir nicht vorstellen, meine Praxis ohne Kerecis-Fischhaut zu betreiben, ich verwende sie täglich bei einer Vielzahl von Erkrankungen. Ich bin sehr dankbar für diese Behandlungsmöglichkeit für meine Patienten", sagte Dr. Moritz.

Über Kerecis

Kerecis, gegründet von Fertram Sigurjonsson, entwickelt Fischhaut- und Fettsäureprodukte für die Zelltherapie, Geweberegeneration und den Gewebeschutz. Wenn das patentierte Material auf geschädigtes menschliches Gewebe aufgepfropft oder implantiert wird, unterstützt es die körpereigenen Heilungs- und Regenerationsprozesse. Da zwischen Kaltwasserfischen und Menschen kein Risiko der Krankheitsübertragung besteht, wird die Kerecis-Fischhaut nur schonend verarbeitet und behält ihre Ähnlichkeit mit menschlichem Gewebe. Durch die schonende Verarbeitung bleibt die ursprüngliche dreidimensionale Struktur der Haut erhalten, wodurch ihre natürliche Festigkeit, Komplexität und Moleküle (wie Fettsäuren) bewahrt werden. Klinische Studien zeigen, dass Kerecis-Produkte Wunden schneller heilen als Produkte der Konkurrenz. Kerecis ist der einzige globale Hersteller von Medizinprodukten mit intakter Fischhaut und das am schnellsten wachsende Unternehmen auf dem US-amerikanischen Markt für biologische Hautprodukte. Zu den Produkten gehören SurgiBind®, GraftGuide®, MariGen® und Shield für verschiedene medizinische Anwendungen. Kerecis hat sich den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung verpflichtet und verwendet nachhaltigen isländischen Fisch, der mit erneuerbarer Energie verarbeitet wird. Kerecis ist Teil von Coloplast, einem führenden Anbieter von Produkten für die Intimpflege. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.kerecis.com.

