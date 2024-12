Tagesausblick für 13.12.: EZB gibt keinen neuen Impulse. Nagarro gefragt

Die EZB hat den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte gesenkt. In den USA schalteten die Marktteilnehmer nach der jüngsten Rally ein paar Gänge zurück. Der DAX® reagierte heute dementsprechend unbeeindruckt und trat auf der Stelle. Diese Entwicklung könnte sich morgen fortsetzen, denn die Nachrichtenlage ist spärlich.

Am kurzen Ende blieb es in Europa und den USA relativ ruhig. Langfristige europäische Anleihen gerieten heute hingegen kräftig unter Druck. Dabei stieg die Rendite auf 2,18 Prozent. Anfang des Monats lag die Rendite noch bei 2,04 Prozent. 10-jährige US-Rentenpapiere gaben bereits den vierten Tag in Folge nach. Diese Entwicklung schlug sich heute in einem deutlichen Rückgang des Gold- und Silberpreises nieder.

Unternehmen im Fokus

Hensoldt will den Umsatz bis 2030 verdoppeln. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag. Davon profitierte auch die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie von Infineon kann sich oberhalb des Augusthochs von EUR 33 festsetzen. Das nächste technische Kursziel liegt bei EUR 36,10. Die Aktie des Softwareentwicklers Nagarro ist ohne nennenswerte Nachrichten deutlich gestiegen. Die Aktie von TUI bestätigte den Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend.

Morgen gibt die Münchener Rück. einen Ausblick auf 2025. Zudem lädt der Chemieverband VCI zur Pressekonferenz und veröffentlicht Prognosen für das kommende Jahr. Chemieaktien wie BASF und Lanxess und Wacker Chemie konnten sich zuletzt zwar vom jüngsten Tief distanzieren. Dennoch liegen sie im laufenden Jahr teils deutlich im Minus.

