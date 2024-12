Die Henkel-Vorzugsaktie verzeichnete im XETRA-Handel einen deutlichen Rückgang von 1,8 Prozent auf 84,28 Euro. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt sich die langfristige Entwicklung der Aktie robust, was sich besonders im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 66,86 Euro vom März 2024 widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung der Dividendenerwartung: Während im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie ausgeschüttet wurde, prognostizieren Marktbeobachter für das laufende Jahr eine Steigerung auf 1,96 Euro.

Analysteneinschätzungen und Kurspotenzial

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 85,40 Euro, was auf weiteres Entwicklungspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 5,33 Euro je Aktie. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Aktie erst kürzlich, am 11. Dezember 2024, ihr 52-Wochen-Hoch bei 86,92 Euro markierte, was etwa 3 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Anzeige

Henkel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Henkel-Analyse vom 12. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Henkel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Henkel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Henkel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...