Zum Handelsauftakt in den USA geht es heute zur Abwechslung für die Palantir-Aktie mal wieder aufwärts: Knapp drei Prozent liegt Palantir rund zwei Stunden nach Handelsbeginn im Plus. Kurs: 74,65 Dollar. Unterdessen spaltet der starke Lauf der Aktie weiter die Börsenwelt. Das zeigt sich auch in zwei aktuellen Analysten-Einschätzungen.Wedbush bestätigt seine Kaufempfehlung für Palantir. Das Finanzberatungsunternehmen aus Los Angeles zählt damit aktuell zu den ganz wenigen Palantir-Bullen. Das Kursziel ...

