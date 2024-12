Xsolla Pay With Points ("Zahlen mit Punkten") wird für Mastercard-Karteninhaber der Alior Bank verfügbar sein und von Mastercards Redemptions Solutions unterstützt

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, und Mastercard bringen ihre Partnerschaft über die Alior Bank erstmals nach Polen. Mastercard-Karteninhaber der Alior Bank können nun Xsolla Pay with Points nutzen, um ihre Treuepunkte direkt in der Bezahlstation von Xsolla für Einkäufe im Spiel einzulösen. Diese Integration wird durch die digitalen Einlösungsfunktionen von Mastercard ermöglicht und ermöglicht es Spielern, auf einfache und sichere Weise mit Treuepunkten zu bezahlen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211049980/de/

(Graphic: Xsolla)

Die Gaming-Branche wächst rasant, und die Zahl der Spieler weltweit erreicht Jahr für Jahr neue Höchststände. Allerdings gibt es bei den Zahlungen in Spielen noch Verbesserungspotenzial. Über 40 der Verbraucher geben an, dass sie beim Kauf von Spielwährungen Unterstützung benötigen, und über 30 sind der Meinung, dass Einkäufe in Online-Spielen zu viele Schritte umfassen.1

Xsolla Pay with Points hilft, dieses Problem mit einer nahtlosen Lösung zu lösen, die vollständig in die benutzerdefinierte Xsolla-Bezahlstation integriert ist. Mit den durch tägliche Einkäufe gesammelten Kreditkarten-Treuepunkten können Mastercard-Karteninhaber der Alior Bank ihre Lieblingsspiele, Gegenstände im Spiel und virtuelle Währungen kaufen, ohne die Spieleplattform zu verlassen. Wenn ein Spieler in Polen nun online einen Kauf für sein Spiel tätigen möchte und dabei seine Mastercard als Zahlungsmittel verwendet, können die Punkte über einen einfachen und benutzerfreundlichen Check-out mit weniger Klicks und größerer Sicherheit eingelöst werden.

Kommentare der Teams

"Diese Zusammenarbeit mit der Alior Bank und Mastercard stellt eine bedeutende Innovation bei der Verbindung von Finanzdienstleistungen und Gaming dar. Indem wir Spielern die Möglichkeit geben, Treuepunkte für Einkäufe im Spiel zu verwenden, schaffen wir ein nahtloses und lohnendes Erlebnis, das den alltäglichen Transaktionen und der Gaming-Branche einen Mehrwert verleiht", so Anton Zelenin, Chief Product Officer, Fintech, Xsolla.

"Durch die Zusammenarbeit mit Mastercard und der Alior Bank bei der Pay-with-Points-Lösung können wir Spielern eine einfache, sichere und geschützte Möglichkeit bieten, Treuepunkte direkt in ihren Lieblingsspielen zu nutzen. Verbraucher können nun die bei alltäglichen Transaktionen gesammelten Punkte für Einkäufe von digitalen Artikeln und virtuellen Gütern im Spiel verwenden, um ihr Spielerlebnis zu verbessern", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Unser Ziel ist es, allen Menschen gleichen Zugang und gleiche Chancen zu bieten, und diese Integration in Polen zeigt, was für Spieler und Entwickler weltweit möglich ist."

Scott Abrahams, Executive Vice President, Global Partnerships, bei Mastercard, kommentierte die Markteinführung wie folgt: "Mastercard integriert Technologien und Lösungen in alltägliche Aktivitäten, um das Kundenerlebnis zu verbessern, und unsere Möglichkeiten zur Einlösung von Treuepunkten sind nur ein hervorragendes Beispiel dafür. Unsere Zusammenarbeit mit Xsolla und der Alior Bank zeigt die branchenübergreifende Zusammenarbeit, die wir im gesamten Gaming-Ökosystem weltweit vorantreiben, um sichere und einfache Zahlungen zu ermöglichen und einen Mehrwert zu schaffen, der die Leidenschaften der Menschen unterstützt."

"Diese Lösung ist ein weiterer Schritt beim Aufbau wertvoller Erfahrungen, die Vergnügen mit alltäglichen Vorteilen verbinden. Spiele spielen im Leben vieler unserer Kunden eine wesentliche Rolle, weshalb wir ihre Leidenschaft gerne unterstützen, indem wir eine neue Möglichkeit zur Nutzung von Treuepunkten anbieten. Dank dieser Möglichkeit können sie Spiele bei alltäglichen Aktivitäten wie dem Einkaufen entwickeln", sagt Mateusz Tomczak, Produktentwicklungsmanager bei der Alior Bank.

Weitere Informationen zu "Pay with Points mit Xsolla" finden Sie unter xsolla.pro/pwp1. Weitere Informationen zu den digitalen Einlösungslösungen von Mastercard finden Sie hier.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz und seine eingetragene Niederlassung in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Büros in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und anderen Städten weltweit. Das Unternehmen unterstützt führende Gaming-Partner wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix und miHoYo. Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Über Mastercard

Mastercard unterstützt Volkswirtschaften und Menschen in über 200 Ländern und Gebieten weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden bauen wir eine nachhaltige Wirtschaft auf, in der jeder erfolgreich sein kann. Wir unterstützen eine Vielzahl digitaler Zahlungsmöglichkeiten und machen Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich. Unsere Technologie und Innovation, Partnerschaften und Netzwerke bilden zusammen ein einzigartiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die Menschen, Unternehmen und Regierungen dabei helfen, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen. www.mastercard.com

Über die Alior Bank

Die Alior Bank ist eine der am schnellsten wachsenden Universalbanken in Polen. Sie nahm 2008 als neuartige Bank, die traditionelles Bankwesen mit innovativen Produkten verbindet, ihren Betrieb auf. Sie beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter. Die von der Alior Bank angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie die Qualität ihres Service haben es ihr ermöglicht, mehr als 4,5 Millionen Kunden zu gewinnen. Die Bank betreut sowohl Privat- als auch Geschäftskunden online und über ihre 176 Filialen und 336 Partnerfilialen. www.aliorbank.pl

1 Studie Mastercard Proprietary Gamer Profile Payments Attitudes, Q1 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241211049980/de/

Contacts:

Medienkontakte

Xsolla

Derrick Stembridge

Direktor für Öffentlichkeitsarbeit

d.stembridge@xsolla.com

Mastercard

Anna Marciniak

Direktorin, Kommunikation

anna.marciniak@mastercard.com

Louise Peace

Direktorin, Kommunikation

louise.peace@mastercard.com

Alior Bank

Pawel Bednarz

Direktor für Öffentlichkeitsarbeit

pawel.bednarz@alior.pl