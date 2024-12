Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, freut sich bekannt zu geben, dass das Cross-Border-Geschäft von Corpay eine Vereinbarung mit UFC, der weltweit führenden Organisation für Mixed Martial Arts (MMA), getroffen hat, um ihr offizieller und exklusiver Global Foreign Exchange (FX)-Partner zu werden.

"UFC hat den Sport der Mixed Martial Arts revolutioniert und das Team von Corpay Cross-Border freut sich, zum exklusiven Global FX-Partner ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. "Die Anerkennung als offizieller Partner einer globalen Premium-Sportmarke wie UFC festigt die Position von Corpay als bevorzugtes Unternehmen für Lösungen im Bereich Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen in der Welt des Sports weiter."

"Wir freuen uns sehr, Corpay als ersten UFC-Partner begrüßen zu dürfen", sagte Nicholas Smith, Vice President of Global Partnerships bei TKO. "Corpay bietet Unternehmen, die ihre Ausgabenverwaltung und -zahlung optimieren möchten, einen wertvollen Service. Wir sind zuversichtlich, dass die weltweite Beliebtheit von UFC und die globale Reichweite unserer Plattformen ihnen dabei helfen werden, neue Kunden zu erreichen."

Markenrechte und Aktivierungen

Als offizieller globaler FX-Partner von UFC wird Corpay als Presenting Partner ausgewählter UFC Fight Nights in Asien, Australien, Europa und dem Nahen Osten auftreten. Darüber hinaus wird das Corpay-Branding in das hochmoderne LED-UFC Fight Deck integriert, das das weltberühmte Octagon® umgibt und mit aufregenden Lichteffekten, Grafiken, Animationen, Videos und vielem mehr ausgestattet ist.

Das Branding von Corpay wird auch am UFC Prep Point zu sehen sein, dem zentralen Ort, an dem jeder UFC-Athlet vor dem Betreten des Octagons, um gegen seinen Gegner anzutreten, von Kommissionsbeamten einer Sicherheitskontrolle unterzogen wird.

Außerhalb des Octagons wird Corpay auch bei beliebten UFC-Aktivitäten in der Kampfwoche, wie Pressekonferenzen und Wiegen, eine gut sichtbare Präsenz zeigen, um die Vorfreude auf die Hauptveranstaltungen zu steigern.

Corpay wird die Partnerschaft erstmals bei der UFC FIGHT NIGHT Riyadh in Saudi-Arabien am Samstag, dem 1.Februar, im The Venue in Riad aktivieren. Bei der Veranstaltung werden einige der talentiertesten Athleten des Sports im Octagon® gegeneinander antreten und für einen actionreichen Abend sorgen. Die Teilnehmer werden in Kürze bekannt gegeben. Die Veranstaltung ist nach dem historischen Debüt Anfang des Jahres die zweite UFC-Veranstaltung in Riad.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für Unternehmenszahlungen, das Unternehmen und Verbrauchern dabei hilft, ihre Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen den Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (z. B. Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. Zahlungen an Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und geben letztendlich weniger aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die sich im Besitz von Corpay, Inc. befinden und von diesem Unternehmen betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über UFC

UFC ist die weltweit führende Organisation für Mixed Martial Arts (MMA) mit mehr als 700 Millionen Fans und etwa 290 Millionen Followern in den sozialen Medien. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der renommiertesten Arenen der Welt und überträgt diese an über 975 Millionen Haushalte in mehr als 170 Ländern. Die Liste der UFC-Athleten umfasst die weltbesten MMA-Athleten aus mehr als 80 Ländern. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS, einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsportarten. UFC ist Teil der TKO Group Holdings (NYSE: TKO) und hat seinen Hauptsitz in Las Vegas, Nevada. Weitere Informationen finden Sie auf UFC.com. Folgen Sie UFC auf Facebook.com/UFC und @UFC auf X, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

