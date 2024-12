3 Gründe für 3 Mio. $ an einem Tag für Presale von Wall Street Pepe

In einem beeindruckenden Tempo schreitet der Vorverkauf von Wall Street Pepe ($WEPE) voran, welcher allein am gestrigen Tage weitere 3 Mio. USD einwerben konnte und somit mittlerweile auf mehr als 7,86 Mio. USD kommt.

Dieser Betrag ist beeindruckend angesichts des Starts von acht Tagen, womit täglich rund 1 Mio. USD hinzugekommen ist. Somit handelt es sich um einen der schnellsten Memecoin-Presales dieses Jahres, welcher an den Erfolg von Pepe Unchained erinnert.

Laut Analysten könnte der $WEPE-Coin bald schon um 888x steigen könnte, was auch sein Vorgänger Pepe ($PEPE) geschafft hat. Allerdings handelt es sich bei ihm nicht um einen gewöhnlichen Memecoin.

Stattdessen ist Wall Street Pepe ein Frosch mit dem strategischen Verstand eines Jordan Belforts und Gordon Gekkos. Dabei zielt es darauf ab, den unfairen Vorteilen der Wale mit seiner Armee von Kleinanlegern entgegenzutreten, um ihnen eine bessere Chance zu ermöglichen.

Dieser Bewegung können sich Interessierte über den Presale anschließen, in dem die $WEPE-Coins zum jetzigen Zeitpunkt für einen Preis in Höhe von 0,000213 USD angeboten werden. Jedoch wird dieser im Zuge der einzelnen Vorverkaufsrunden schrittweise erhöht, was aufgrund der großen Nachfrage schnell geschieht.

Bevor die Preise weiter steigen und die Staking-Rendite abnimmt, ist nun ein guter Zeitpunkt für Interessierte, welche nicht die attraktiven Konditionen zu Beginn verpassen wollen. Fortan fehlen nur noch rund 130.000 USD bis zur nächsten Preiserhöhung, was in den nächsten Minuten geschehen kann.

Best Wallet hat zu dem Erfolg von Wall Street Pepe beigetragen

Die Best Wallet ist schon in der Vergangenheit für ihre frühe Listung von stark steigenden Kryptowährungen bekannt geworden. Unter anderem ist dies der Katzen-Memecoin Catslap, der in rund zwei Wochen um mehr als 8.000 % an Wert gewann.

Ein weiteres Beispiel ist Pepe Unchained, der für die ersten Vorverkaufsinvestoren exklusive Staking-Rendite einen Gewinn von 698 % einbrachte und erst heute ein neues Allzeithoch verzeichnet.

Somit hat sich die Best Wallet mit seinem Projekt-Screener bisher als wertvolles Tool für seine Nutzer erwiesen, zumal es täglich mehrere Zehntausende neue Memetoken gibt. Wall Street Pepe ist hingegen der neueste vorgestellte Memecoin der Best Wallet, weshalb sich die Investoren nun auf diesen stürzen.

Chart von Pepe Unchained | Quelle: CoinMarketCap

Denn diese erhoffen sich die nächsten hohen Gewinne durch den $WEPE-Coin, welcher schon jetzt eine vergleichbare Anziehungskraft wie Pepe Unchained zeigt, der ebenfalls zuvor unter den "Upcoming Tokens" gelistet wurde.

Ähnlich äußerte sich die Krypto-Community in Telegram über Wall Street Pepe. So schrieb einer von ihnen: "Es ist der Zwilling von PEPU. Zu gleichen Teilen. Ich würde genauso viel in WEPE investieren, wie ich in PEPU vor dem Verkauf investiert hätte. Bis jetzt denke ich, dass WEPE der beste Vorverkauf ist, den es gibt. Und die beste App für bei weitem die Best Wallet."

Jemand anderes kommentierte: "Ich hatte anfangs Angst, weil PEPU mein erster Pre-Sale dieser Art war. Jetzt, da es veröffentlicht wurde und es kein Betrug war, würde ich mit WEPE durchdrehen." Ein weiterer äußerte: "Bis jetzt wächst Wall Street Pepe [schneller] als PEPU. :)". Weitere Beiträge finden Sie in dem offiziellen Telegram-Kanal des Projektes.

Wall Street Pepe bietet einzigartige Vorteile für die Krypto-Community

Das Team von Wall Street Pepe baut eine engagierte Gemeinschaft in Telegram auf. In diese haben die Kleinanleger über den Vorverkauf Millionen von Dollar einfließen lassen, um das gemeinsame Ziel zu verfolgen: eine fairere Chance auf dem Kryptomarkt und höhere Renditen für benachteiligte Kleinanleger.

Mitglieder der WEPE-Armee erhalten über die Community exklusive Tools und Wissen von professionellen Händlern, mit denen sie sich besser auf dem manchmal sehr wilden Kryptomarkt behaupten können.

Ebenso nutzt die Gruppe das Wissen, das Kapital und die Macht der Gemeinschaft. Mit diesen vereinten Kräften sollen auch die Kleinanleger eine ähnliche Wirkung wie die Wale erreichen können.

Außerdem können Investoren Insider-Wallets folgen, welche in der Vergangenheit von Kleinanlegern aufgrund ihrer übernatürlich hohen Trefferquote und anderer Faktoren identifiziert wurden. Diese können sie dann über Copy-Trading-Tools mit den richtigen Einstellungen kopieren, um diese Erfolge versuchen zu imitieren, wobei einige schon beeindruckende Erfolge erzielt haben.

Aber auch andere Handgriffe sind auf dem Memecoin-Markt besonders entscheidend. Denn dieser wird von Betrügern überschwemmt und so ist es ebenso wichtig zu wissen, wie man diese herausfiltern kann, um unnötige, teure und peinliche Verluste zu vermeiden. Anstelle von verpassten Chancen sind somit leichter höhere Renditen möglich, wobei laut den On-Chain-Daten die Gewinner und Verlierer auf dem Memecoin-Markt ungefähr gleich verteilt sind.

Schon jetzt entwickelt sich Wall Street Pepe ähnlich erfolgreich wie Pepe Unchained. Überdies handelt es sich ebenfalls um einen nützlichen Memecoin mit strategischen Tokenreserven für die Entwicklung nachhaltiger Geschäftsmodelle. All dies verleiht ihm ein größeres und längerfristiges Potenzial als nutzlosen Launchpad-Memecoins. Zudem ist er deutlich professioneller organisiert und setzt somit weniger auf Glück.

ClayBro hat bereits bei anderen Prognosen seinen Anlegern hohe Gewinne beschert, wie mit Pepe Unchained. Nun hat er ebenfalls das Potenzial von Wall Street Pepe in einer seiner neuesten Analysen hervorgehoben. Seiner Einschätzung nach könnte $WEPE um 20x steigen, was ebenfalls lebensverändernd sein kann.

Nützlicher Coin im Memecoin-Superzyklus

Der Kryptomarkt wird derzeit von vielen Katalysatoren angetrieben. Dies ist unter anderem die unterstützende Politik in den USA und die expansive Geldpolitik, auch wenn die Inflation zuletzt wieder etwas gestiegen ist. Aber auch die US-Regierung aus mehr als der Hälfte von Krypto-Unterstützern und die Äußerung des Fed-Vorsitzenden, dass Bitcoin digitales Gold sei, sowie der neue SEC-Vorsitzende sind weitere Gründe.

Zusammen mit der höheren Akzeptanz und der zugenommenen Nachfrage durch die börsennotierten Investmentvehikel konnte Bitcoin mittlerweile über die Marke von 100.000 USD steigen. Überdies haben die Memecoins noch nie ein so großes Interesse wie in diesem Jahr erreicht, was sich unter anderem an den Rekordsuchanfragen auf Google erkennen lässt.

Aber auch viele andere On-Chain-Daten verweisen darauf. Denn sie machen 29,00 % des DEX-Volumens aus und wurden von 93,58 % der Wallets gehandelt. Zudem sollen 81,30 % der DEX-Transaktionen einen Bezug zu Memecoins haben.

Zwar haben die Memetoken nur als ein Spaß angefangen, entwickeln sich zunehmend jedoch zu einem seriöseren Sektor. So bieten einige von ihnen mittlerweile besondere Geschäftsmodelle und starke Marken, mit denen sich einige leichter als mit traditionellen, zentralistischen Unternehmen identifizieren können.

Memecoins sind dabei aufgrund ihres starken Bezugs zur Gemeinschaft bekannt geworden. Dieses Konzept bringt Wall Street Pepe mit seiner nützlichen Krypto-Trading-Community auf die nächste Stufe.

In dieser können die Mitglieder mit ihren Analysen, Handelssignalen und mehr auch $WEPE-Coins als Belohnung verdienen, um somit hochwertige Inhalte zu fördern. Ferner könnte theoretisch der Nutzen für Copytrading, Handelsroboter und mehr gesteigert werden.

