NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag moderat nachgegeben. Erzeugerpreise und Daten vom Arbeitsmarkt hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab gut zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,35 Prozent auf 43.995,79 Punkte nach. Der technologielastige und am Vortag auf Rekordhoch gekletterte Nasdaq 100 zollte seiner Rally mit minus 0,36 Prozent auf 21.685,01 Punkte etwas Tribut. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 6.069,45 Zähler.

Die Aktien von Adobe sackten um 13,6 Prozent ab, nachdem der Softwarehersteller nach Vorlage von Quartalszahlen einen unerwartet trüben Ausblick auf das Gesamtjahr abgegeben hatte. Dies verstärke die Bedenken über die Fähigkeit des Unternehmens, mit KI-basierten Unternehmen zu konkurrieren, sagte ein Branchenkenner. Die Wachstumsstory des Unternehmens werde immer komplexer, konstatierte Goldman-Analyst Kash Rangan. Er erinnert aber daran, dass Adobe in der Vergangenheit die anfänglichen Ziele immer wieder übertroffen habe.

Die Apple-Papiere kamen bei einem Plus von 0,8 Prozent an ihr Rekordhoch vom Vortag nicht ganz heran. Beim Börsenwert bleibt die Marke von 4 Billionen Dollar aber in Reichweite. Die Anteile des Elektroauto-Herstellers Tesla gaben nach einem erneuten Höchststand im frühen Handel zuletzt um 0,8 Prozent nach.

Nach den Quartalszahlen von Ciena stiegen die Titel des Telekomausrüsters auf den höchsten Stand seit Anfang 2002. Zuletzt betrug der Zuwachs rund 16 Prozent./ajx/nas

US00724F1012, US0378331005, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US1717793095, 2455711, US88160R1014