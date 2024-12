Avalanche (AVAX) steigt über 14 Prozent - Nächster Stopp 100 US-Dollar?

Nachdem es vor einigen Tagen einen kleinen Schock am Kryptomarkt gab, als der Bitcoin nach seinem Durchbruch durch die Marke von 100.000 US-Dollar am selben Tag wieder abverkauft wurde, hat sich die Situation in den letzten Tagen stark entspannt. Der Bitcoin hat sich endlich über 100.000 US-Dollar stabilisiert. Mit dieser Stabilisierung machen sich auch viele andere, kleinere Coins wieder bereit für den nächsten Bull Run. Und einer davon ist Avalanche ($AVAX), der 11. größte Coin am Kryptomarkt.

($AVAX steigt in den letzten 24 Stunden um über 14 Prozent angestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

Wird sich der Trend in $AVAX fortsetzen?

Wie auch viele andere Coins zeigt der Chart von $AVAX derzeit eine sehr interessante Entwicklung. Auffällig ist vor allem der große und starke Aufwärtstrend. Dieser nahm seinen Anfang, wie auch der von vielen anderen Kryptowährungen, am 5. November, also dem Tag der US-Wahl. Seitdem ist der Kurs um über 140 Prozent angestiegen. Was am Chart von $AVAX sehr positiv bewertet werden kann, ist, dass der Kurs genau an der Unterstützungszone zwischen 38,11 US-Dollar und 40,91 US-Dollar gedreht hat.

(Der Chart von $AVAX zeigt derzeit einige sehr bullishe Signale - Quelle: Tradingview.com)

Was eher negativ zu bewerten bleibt, ist, dass Avalanche sich im Gegensatz zu vielen anderen Coins im großen Bild immer noch eher schwach entwickelt hat. Während der Bitcoin beispielsweise auf eine historische Marke gestiegen ist und auch andere Coins wie Solana ein neues Allzeithoch erreichten, befindet sich $AVAX noch immer über 160 Prozent von seinem Allzeithoch vom 21.11.2021 bei 146.22 US-Dollar entfernt.

Im großen Chartbild zeigt Avalanche also eine relative Schwäche zum Bitcoin. Bis zum Jahresende in etwa 3 Wochen könnte der Kurs bei einem bullishen Umfeld des gesamten Kryptomarktes zwar auf 100 US-Dollar steigen, ein stärkerer Anstieg ist aber äußerst unwahrscheinlich. Anleger, die auf höhere Gewinne aus sind, sollten sich also besser nach anderen Coins umsehen. Ein Kandidat mit hohem Potenzial könnte derzeit Crypto All-Stars ($STARS) sein.

Wird Crypto All-Stars in wenigen Tagen durch die Decke steigen?

Crypto All-Stars befindet sich derzeit in seiner wohl heißesten Phase. Denn das ICO endet in 7 Tagen und an der mittlerweile auf über 14 Mio. US-Dollar angestiegenen Vorverkaufssumme des Coins erkennt man, dass die Nachfrage nach den $STARS-Tokens derzeit geradezu explodiert.

Das verwundert auch nicht, schließlich wird mit dem Coin gemeinsam auch das MemeVault-Ökosystem, ein bisher einzigartiges Staking-System, veröffentlicht. In diesem wird es künftig möglich sein, alle großen Meme Coins auf einer Plattform zu staken. Dafür benötigen die Nutzer des MemeVaults allerdings $STARS-Token im Depot, weshalb derzeit vor allem Krypto-Wale den Coin kaufen, wovon kleinere Privatanleger stark profitieren könnten.

(In 7 Tagen geht Crypto All:Stars an den verschiedenen Krypto-Börsen an den Start - Quelle: cryptoallstars.io)

Neben dem MemeVault können Anleger bei Crypto All-Stars auch noch vom eigenen Staking-Pool des Coins profitieren. Dieser bietet mit einer Prämie von 184 Prozent pro Jahr derzeit eine hervorragende Chance auf ein passives Einkommen durch den Kryptomarkt. Crypto All-Stars erhält starken Rückenwind von der über 25.000 Anleger umfassenden Community auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

Kurz gesagt, obwohl natürlich niemand je den Erfolg eines Coins garantieren kann, stehen die Chancen bei Crypto All-Stars auf hohe Gewinne nach dem Handelsstart sehr gut. Allerdings verschenken Anleger eine Menge Potenzial, wenn sie den Coin erst nach dem ICO kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.