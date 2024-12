Bullish für Ethereum: Ether-ETFs erzielen längste Serie an Zuflüssen seit Bestehen

Die Ethereum-Spot-ETFs standen seit dem Zeitpunkt ihres Erscheinens am 22. Juli dieses Jahres stets im Schatten der Spot-Bitcoin-ETFs. Obwohl auch die Ether-ETFs mit gigantischen Erwartungen gestartet sind, haben eben diese hohen Erwartungen dazu geführt, dass die Enttäuschung der Anleger noch deutlich größer war.

Dass der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung seit dem ersten Handelstag der ETFs bis zum Tief am 5. August auch noch um 40 Prozent gefallen ist, hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass die Enttäuschung in irgendeiner Form geringer wurde. Doch nun könnten die Ethereum-ETFs nach langem Warten endlich ihr volles Potenzial entfalten.

(Nach dem ersten Handelstag der Ethereum-ETFs ist der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung erst einmal um über 40 Prozent gefallen - Quelle: Tradingview.com)

Über 12 Tage in Folge! Die Ether-ETFs erhalten hohe Zuflüsse

Obwohl die Ether-ETFs am Kryptomarkt schon als eine der größten Enttäuschungen des Jahres 2024 am Kryptomarkt bezeichnet wurden, plädierten einige Analysten immer noch darauf, dass sich die Situation bessern würde. Das lag daran, dass die Enttäuschung über die börsengehandelten Fonds hauptsächlich aus den Abflüssen des schon seit Jahren bestehenden Grayscale Ethereum Trusts resultierte.

Dieser erzielt nach wie vor Abflüsse, was an seiner ungünstigen Gebührenstruktur im Vergleich zu den anderen Ether-ETFs liegen könnte. Doch mittlerweile übersteigen die Zuflüsse der anderen börsengehandelten Fonds die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust bei Weitem.

(Die Zuflüsse der Ethereum-ETFs übersteigen endlich die Abflüsse aus dem Grayscale Ethereum Trust - Quelle: farside.co.uk)

Der größte Ethereum-ETF mit den höchsten Zuflüssen kommt mit dem $ETHA, ähnlich wie mit dem iShares Bitcoin Trust ($IBIT) bei den Bitcoin-Spot-ETFs, von BlackRock. Dieser erzielt die höchsten Zuflüsse, doch auch die anderen Emittenten können sich endlich über hohe Zuflüsse freuen. Allein in den letzten Tagen sind so über 1 Mrd. US-Dollar in den Kryptomarkt gelangt. Da die Ether-ETFs physisch besichert sind, bedeutet das, dass die Emittenten auch wirklich Ethereum kaufen müssen.

Das ist auch der Grund, weshalb die börsengehandelten Fonds so positiv für die Kursentwicklung von Ethereum sind. Außerdem werden auch immer mehr börsengehandelte Fonds auf andere Coins diskutiert. Für den Kryptomarkt kann das als ein Schritt auf das nächste Level bezeichnet werden.

