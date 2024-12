Neue KI-Funktion bietet kompakte Marktinformationen, spart Zeit und steigert die Effizienz

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR, ein automatisierter globaler elektronischer Broker, kündigte die Einführung von KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen in seinem News Research-Angebot an. Diese fortschrittliche Funktion, die ohne zusätzliche Kosten verfügbar ist, ermöglicht es Kunden, auf kompakte Zusammenfassungen von Nachrichtenartikeln zuzugreifen, die Erkenntnisse führender Anbieter zu bündeln und es Anlegern zu erleichtern, auf dem Laufenden zu bleiben.

AI-generated News Summaries in IBKR Desktop (Graphic: Business Wire)

Dieses Tool nutzt die Leistungsfähigkeit der KI und extrahiert marktrelevante Informationen. So können Kunden schnell nach wichtigen Updates suchen und haben mehr Zeit, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Portfolios zu verwalten. Dies, zusammen mit der Möglichkeit, Nachrichten zu Aktien in Portfolios und Beobachtungslisten zu filtern, macht es für Benutzer einfach, über die Berichterstattung auf dem Laufenden zu bleiben, die sich direkt auf ihre Investitionen auswirkt.

"Künstliche Intelligenz ermöglicht es uns, in Sekundenschnelle wertvolle Erkenntnisse zu liefern und unseren Kunden zu helfen, zu verstehen, wie sich aktuelle Nachrichten auf ihre Portfolios auswirken können", sagte Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers. "Unsere KI-generierte Nachrichtenzusammenfassung bietet Investoren eine leistungsstarke Möglichkeit, die wichtigsten Informationen zu ermitteln, und macht die Recherche schnell, zugänglich und effektiv."

Die Funktion der KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen steht berechtigten Kunden der Tochtergesellschaften von Interactive Brokers in Kanada, Großbritannien, Irland, Hongkong, Singapur, Australien und Japan zur Verfügung. Interactive Brokers diskutiert mit seinen Aufsichtsbehörden eine mögliche Erweiterung der KI-generierten neuen Zusammenfassungen für Kunden von IB LLC.

Zusätzlich zu den KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen hat Interactive Brokers seinen Hot-News-Feed erweitert, um KI zur Kennzeichnung von Artikeln als wichtig zu nutzen. Diese Funktion steht allen Kunden weltweit zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen finden Sie unter:

Kanada: Nachrichtenzusammenfassungen Kanada

Vereinigtes Königreich: Nachrichtenzusammenfassungen Vereinigtes Königsreich

Europa: Nachrichtenzusammenfassungen Europa

Hongkong: Nachrichtenzusammenfassungen Hongkong

Singapur: Nachrichtenzusammenfassungen Singapur

Australien: Nachrichtenzusammenfassungen Australien

Japan: Nachrichtenzusammenfassungen Japan

Die Nachrichteninhalte und KI-generierten Nachrichtenzusammenfassungen von Interactive Brokers werden von einem verbundenen Unternehmen, Global Financial Information Services, bereitgestellt. Die Anbieter werden schrittweise aktiviert.

Die am besten informierten Anleger wählen Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir betreuen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Mit unserer Erfahrung von vier Jahrzehnten in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform bereitzustellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Interactive Brokers ist ein anerkannter Top-Broker, der von namhaften Branchenportalen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten hat.

