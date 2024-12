TreviPay, das bekannte B2B-Zahlungs- und Rechnungsnetzwerk, wurde zum 'Leader in the IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications 2024-2025 Vendor Assessment' ernannt.1 TreviPay war einer von zwanzig SaaS- und Cloud-fähigen Anbietern, deren integrierte Zahlungsstrategien und -funktionen bewertet wurden. Kriterien waren Skalierbarkeit, Nutzerfreundlichkeit, strategische Funktionalität und Flexibilität.

"Der globale Markt für integrierte Zahlungssysteme wächst angesichts der steigenden Nachfrage nach reibungslosen Zahlungsvorgängen," sagte Jordan Steele, Research Manager, Worldwide Financial Applications Support bei IDC. "TreviPay hat seine Kenntnisse der Finanzdienstleistungen unter Beweis gestellt und weiß, dass Händler eine einfache Integration, Konfigurierbarkeit und garantierte DSO schätzen."

Der IDC MarketScape kommenierte: "TreviPay's Universal Acceptance-Angebot mit Mastercard ermöglicht es Kunden, ohne aufwendige Integrationsarbeiten zu Netto-Bedingungen anzubieten, wenn sie bereits Kreditkarten akzeptieren. Außerdem bietet TreviPay unterschiedliche Regressoptionen, sodass Kunden den Risikograd selbst festlegen können."

Die neue Lösung Universal Acceptance ermöglicht es Lieferanten, ihren Geschäftskunden Handelskredite zu gewähren, was die Vorabkosten und den Aufwand für die Genehmigung von Krediten verringert und gleichzeitig die Ware schneller auf den Markt bringt. In diesem Fall autorisiert die innovative B2B-Zahlungstechnologgie über ein Open-Loop-Netzwerk unter Nutzung des Zahlungsnetzwerks von Mastercard die Transaktionen zu Netto-Bedingungen und wickelt sie ab.

"Unserer Meinung nach zeigt die Ernennung zum 'Leader' im IDC MarketScape für Integrierte Zahlungsanwendungen, dass unsere Strategien und unsere differenzierten Lösungen für Verkäufer und Käufer ein Erfolg sind," sagte Allen Bonde, CMO bei TreviPay. "Mit globalen Zahlungs- und Rechnungssystemen, unserer umfassenden Branchenkenntnis und Diensten für jede Stufe des Prozesses vom Auftrag bis zur Bezahlung möchten wir noch mehr der weltweit bedeutendsten Marken eine Ausweitung ihres B2B-Geschäfts ermöglichen."

TreviPay wurde vor Kurzem auch als ein Major Player im IDC MarketScape: Worldwide Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2024 Vendor Assessment (Doc US51740924, Dezember 2024) ernannt. Diese Anbieterbewertung können Sie hier herunterladen. Bemerkenswert ist die Investition von TreviPay in ein weites Ökosystem, das neben Partnerschaften mit Mastercard Allianzen mit Allianz Trade, dem digital Commerce-Visionär Spryker und führenden Banken enthält.

Einen Auszug aus 'IDC MarketScape: Worldwide Embedded Payment Applications 2024-2025 Vendor Assessment' finden Sie unter trevipay.com.

Über TreviPay

Wir bei TreviPay glauben, dass Loyalität mit der Bezahlung beginnt. Da wir die unterschiedlichen und einzigartigen Bedürfnisse von B2B-Verkäufern kennen, versetzen wir Unternehmen mit unseren globalen B2B-Zahlungs- und Rechnungslösungen in die Lage, Optionen zu bieten, neue Märkte zu erobern und das Forderungsmanagement zu automatisieren. Wir bringen mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung mit. TreviPay unterstützt führende Unternehmen dabei, Loyalität aufzubauen, die Effizienz zu steigern und neue digitale Kanäle zu erschließen. Dies gilt insbesondere für große Vertriebsnetzwerke, wie z.B. Produktion, Handel und Transport. Mehr Informationen finden Sie unter: www.trevipay.com.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

