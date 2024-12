Donald Trump hat etwas Großartiges mit dem Kryptomarkt vor!

Donald Trump war für einen Großteil des Kryptomarktes und seiner Anleger der große Hoffnungsträger der vergangenen US-Wahl. Als sein Wahlsieg festgestanden ist, hat der Kryptomarkt das mit einem wochenlangen Kursfeuerwerk gefeiert. Und obwohl der erneute Amtsantritt von Donald Trump erst am 20. Januar 2025 erfolgt, zeigen seine bisherigen Handlungen und auch seine Personalentscheidungen, dass er seine zahlreichen Versprechen gegenüber dem Kryptomarkt nicht vergessen hat. Das könnte nun eine unglaublich positive Entwicklung für den Kryptomarkt anstoßen.

Könnte Trump bald die strategische Bitcoin-Reserve einführen?

Heute wurde ein Interview von Donald Trump auf X (ehemals Twitter) mit einem Reporter von CNBC veröffentlicht. Dieser fragt den designierten US-Präsidenten, wie seine Pläne bezüglich des Kryptomarktes aussehen. Trump antwortet in gewohnter Manier, zugleich bedeckt, aber auch vielsagend. So erklärte er dem Interviewer nur, dass er und sein Team "etwas Großartiges für den Kryptomarkt planen".

"We are going to do something great with Crypto." - @realDonaldTrump on the Strategic Bitcoin Reservepic.twitter.com/HSeXRGKTBc - Michael Saylor (@saylor) December 12, 2024

Was diese großartigen Pläne umfasst, führte Trump zwar nicht weiter aus, allerdings lässt eine Anmerkung von Michael Saylor, dem CEO von MicroStrategy vermuten, wobei es sich bei den angesprochenen großartigen Plänen handelt. Dieser kommentiert das Video nämlich bezeichnend mit "Strategische Bitcoin-Reserve". Diese wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika schon mehrfach diskutiert und von Donald Trump im Wahlkampf mehrfach aufgegriffen. Bei einer strategischen Bitcoin-Reserve würde die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika Bitcoins kaufen und diese halten.

Damit würden nicht nur Gelder in Milliardenhöhe in den Kryptomarkt fließen, sondern die gekauften Bitcoins würden für lange Zeit oder sogar für immer vom Markt verschwinden. Das würde das Angebot der auf 21 Mio. Stk. limitierten Bitcoins verknappen, was in weiterer Folge zu starken Kursanstiegen führen könnte. Damit könnte der Bitcoin wieder als Flaggschiff für eine Menge kleinerer Coins auf dem Weg zu zahlreichen Kursexplosionen fungieren. Das könnte auch den Kurs von Flockerz (FLOCK), einem neuen, Community getriebenen Krypto-Projekt mit hohem Gewinnpotenzial stark nach oben treiben.

Kann Flockerz einen Raketenstart nach dem ICO hinlegen?

Flockerz befindet sich jetzt noch in seinem erfolgreichen ICO. Dieses konnte innerhalb kürzester Zeit über 6 Mio. US-Dollar an Investorengeldern einnehmen. Das zeigt, wie hoch die Nachfrage nach den $FLOCK-Tokens derzeit ist. Diese wird von der aus mittlerweile 11.000 Anlegern bestehenden Community noch weiter gepusht. Das verwundert auch nicht, schließlich kommt der Community bei Flockerz eine besonders bedeutende Stellung zu.

(Die Community von Flockerz genießt bei dem Projekt eine besonders wichtige Stellung - Quelle: flockerz.com)

Während andere Coins lediglich von ihrer Community profitieren, dieser aber keinerlei Teilnahme an dem Projekt oder der Richtung, in die es sich entwickelt, einräumt, geht Flockerz einen gänzlich anderen Weg. Bei diesem erhält die Community ein volles Stimmrecht über alle wichtigen Entscheidungen des Coins. Und nicht nur das, für die Teilnahme an der Abstimmung wird die Community sogar noch über ein innovatives Vote-to-Earn-System mit Tokens belohnt.

Dabei erhalten Community-Member Tokens, die sie nach dem Handelsstart direkt verkaufen oder in den Staking-Pool für ein passives Einkommen geben können. Es sieht also sehr gut dafür aus, dass Flockerz zu einem vollen Erfolg nach dem Handelsstart wird. Anleger sollten also, wenn sie davon profitieren wollen, am besten gleich noch im ICO investieren, wo der Kurs noch niedrig steht.

