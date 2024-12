San Francisco Bay Area, Kalifornien (ots/PRNewswire) -True Global Ventures (TGV) Opportunity Fund, eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf transformative KI- und Blockchain-Anwendungen konzentriert, ist stolz darauf, eine Investition in Höhe von 7,3 Millionen US-Dollar in Prezent AI bekannt zu geben, ein schnell wachsendes, in der San Francisco Bay Area ansässiges Unternehmen, das die Enterprise-Business-Kommunikation durch KI-gestützte Storytelling-Lösungen revolutioniert.Diese Investition unterstreicht das Engagement von TGV, visionäre Unternehmen zu unterstützen, die von außergewöhnlichen Unternehmern geführt werden. Prezent AI hat sich zu einem der wichtigsten Innovatoren bei der Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität am Arbeitsplatz entwickelt, indem es künstliche Intelligenz einsetzt, um die Erstellung wirkungsvoller Präsentationen durch Teams zu vereinfachen und zu verbessern. Mehr als 100 Fortune 2000-Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben mit Hilfe der Technologie von Prezent AI eine beispiellose Effizienz und Wirkung erzielt, insbesondere in den Branchen Bio-Pharma und Tech-Telecom.Frank Desvignes, Gründungspartner des TGV Opportunity Fund, teilte mit:"Der innovative Ansatz von Prezent AI für die Enterprise-Business-Kommunikation durch KI-gestützte Lösungen passt perfekt zu unserem Engagement, in schnell wachsende Unternehmen zu investieren, die von außergewöhnlichen Unternehmern wie Rajat Mishra geführt werden. Wir sind davon überzeugt, dass Prezent AI die Art und Weise, wie Teams arbeiten und kommunizieren, revolutioniert, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Unternehmen die Zukunft der Produktivität zu gestalten. Wir sind zuversichtlich, dass Prezent in diesem Bereich zu einem globalen Marktführer und Wegbereiter werden kann."Rajat Mishra, Gründer und CEO von Prezent AI, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft:"Angesichts der Skalierung von Prezent suchten wir mehr als einen finanziellen Partner in einem VC. Zunächst suchten wir jemanden, der die Vision des Aufbaus einer KI-gestützten Business-Storytelling-Kategorie für Unternehmen genau versteht. Zweitens jemand, der die Ärmel hochkrempeln und mit dem Team zusammenarbeiten kann. Einen echten Mehrwert schaffen kann. Und schließlich jemand, der eine globale Perspektive hat, während Prezent sich in Europa und Asien ausdehnt. Ich fühle mich unglaublich glücklich, Frank Desvignes und das TGV-Team kennengelernt zu haben."Diese strategische Partnerschaft mit TGV wird es Prezent AI ermöglichen, seine Expansion in Europa und Asien zu beschleunigen und gleichzeitig Innovationen im Bereich des Enterprise-Business-Storytelling voranzutreiben. Mit seiner einzigartigen KI-gesteuerten Plattform ist Prezent AI auf dem besten Weg, den globalen Standard in der Business-Kommunikation zu setzen und neu zu definieren, wie große Organisationen in regulierten Branchen wie Life Science und Finanzen Storytelling und Zusammenarbeit angehen.Die San Francisco Bay Area ist nach wie vor das Epizentrum der Innovation, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, mit einer unvergleichlichen Konzentration von Talenten, Ressourcen und bahnbrechenden Ideen. Aus diesem Grund ist True Global Ventures (TGV) bestrebt, die nächste Welle von KI-gesteuerten Lösungen zu fördern, die das Potenzial haben, Branchen grenzüberschreitend zu verändern.Der strategische Ansatz von TGV umfasst die Unterstützung von Unternehmen aus der San Francisco Bay Area, wie z.B. Prezent.AI, bei ihrer Expansion nach Europa und Asien, um ihnen den Zugang zu neuen Märkten und Chancen zu ermöglichen. Gleichzeitig nutzt TGV sein umfangreiches Netzwerk und seine Expertise, um asiatischen und europäischen Unternehmen bei der Expansion auf dem US-Markt zu helfen und so grenzüberschreitendes Wachstum und Innovation zu fördern.Informationen zu Prezent Prezent ist die erste Enterprise-Business-Storytelling-Plattform für Business-Kommunikation, die vielbeschäftigten Fachleuten eine KI-gesteuerte Plattform zur mühelosen Erstellung überzeugender Präsentationen und Erzählungen bietet. Prezent wird von Fortune 500- und wachstumsstarken Unternehmen geschätzt und kombiniert Spitzentechnologie mit menschenzentriertem Design und branchenspezifischen KI-Modellen, um das Storytelling am Arbeitsplatz zu revolutionieren.Weitere Informationen finden Sie unter www.prezent.aiInformationen zu True Global Ventures True Global Ventures ist ein weltweit tätiges Risikokapitalunternehmen mit zwei aktiv eingesetzten Fonds: TGV 4 Plus Fund (Frühphase) und TGV Opportunity Fund (Spätphase). Die Firma konzentriert sich auf technologiegetriebene Unternehmen wie KI-Anwendungen in der Spätphase, mit einer starken Erfolgsbilanz bei Enterprise-KI- und Blockchain-Investitionen und unterstützt Unternehmen, die transformative Veränderungen vorantreiben.Weitere Informationen finden Sie unter www.tgv4plus.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2578324/True_Global_Ventures_logo_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2578325/IMG_3493.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/true-global-ventures-investiert-7-3-millionen-us-dollar-in-prezentai-aus-der-bay-area-um-die-zukunft-der-ki-gesteuerten-unternehmenskommunikation-in-europa-und-asien-zu-skalieren-302330770.htmlPressekontakt:info@trueglobalventures.comOriginal-Content von: True Global Ventures, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177351/5929678