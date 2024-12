Neue Kits erfassen BCR-Sequenzen in voller Länge aus Mausproben und verbessern so ihren Nutzen für immunologische Studien

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von skalierbaren Einzelzell-Sequenzierungslösungen, gab heute die Erweiterung seiner Evercode-BCR -Produktlinie bekannt, um Anwendungen bei Mäusen zu ermöglichen. Die neuen Kits ermöglichen es Forschern, das BCR-Repertoire der Maus zusammen mit den gesamten Transkriptomdaten für Millionen von Zellen in einem einzigen Experiment zu erstellen, was eine unübertroffene Skalierbarkeit und Effizienz für die Antikörperentdeckung bietet.

Die Evercode BCR-Plattform wurde entwickelt, um die Arbeitsabläufe in der Antikörperforschung zu optimieren. Sie ermöglicht es Wissenschaftlern, einzelne antikörperproduzierende Zellen und ihre klonal verwandten Gruppen zu identifizieren, die spezifische Antikörper von Interesse erzeugen. Einzigartige Funktionen, wie z. B. die Probenfixierung, ermöglichen es Forschern, Zellen und Proben von Mäusen bis zu sechs Monate lang aufzubewahren, wodurch die Notwendigkeit, zusätzliche Mäuse zu entnehmen, reduziert und die Ausbeute pro Forschungskampagne maximiert wird. Darüber hinaus macht die Technologie kostspielige Geräte überflüssig und ermöglicht so die fortschrittliche Einzelzellanalyse mit Standardlaborgeräten.

Evercode BCR liefert eine umfassende Profilerstellung der BCR-Klontyp-Diversität und der VDJ-Genverwendungshäufigkeiten, während die hohe Paarungsrate für die schweren und leichten Immunglobulinketten eine genaue Antikörperanalyse gewährleistet. Darüber hinaus zeichnet es sich durch die Erkennung seltener Populationen wie Plasmazellen aus, die durch schonende Fixierung und fortschrittliche kombinatorische Zell-Barcoding-Techniken erhalten bleiben.

"Mit der Erweiterung von Evercode BCR zur Unterstützung von Studien an Mäusen können Forscher die immunologischen Reaktionen in krankheitsspezifischen Mausmodellen umfassend charakterisieren und ihre Bemühungen zur Entdeckung von Antikörpern beschleunigen", sagte Charlie Roco, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Wir freuen uns darauf, zu sehen, welche Auswirkungen dies auf dem Gebiet der Immunologie und der antikörperbasierten Arzneimittelforschung insgesamt haben wird."

Dan Rohrer, Nutzer mit frühem Zugang und CTO von AbTherx, lobte das Potenzial des Produkts: "Es ist aufregend, zum ersten Mal zu sehen, dass Evercode BCR erfolgreich für die Analyse transgener Maus-B-Zellen eingesetzt wurde. Wir glauben, dass das Parse-Kit und die Technologie eine tiefgreifende Analyse der Atlas-B-Zelllinien und eine Kompartimentanalyse ermöglichen werden, um sowohl bei der Hit-Generierung als auch bei der Antikörperdiversität eine außergewöhnliche Leistung zu erzielen."

Parse Biosciences wird Evercode BCR auf der Konferenz Antibody Engineering Therapeutics (AET) in San Diego vom 15. bis 18. Dezember vorstellen. Nehmen Sie an ihrem Spotlight-Vortrag "Deep Mining of Antibody Repertoires with Single Cell B Cell Sequencing Tools" ("Deep Mining von Antikörper-Repertoires mit Einzelzell-B-Zell-Sequenzierungswerkzeugen") teil, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird inzwischen von über 2.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

