Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support- und Innovationslösungen für Unternehmenssoftware und führender Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse des Berichts "Insights and Strategies on VMware: Navigating the Evolving Hypervisor Market." Die von Rimini Street gesponserte Studie wurde im dritten Quartal 2024 unter mehr als 110 VMware-Kunden durchgeführt, um zu untersuchen, wie sie mit den Veränderungen in der Preisstruktur und der neuen Bündelung von Abonnements seit der Übernahme des Hypervisor-Anbieters durch Broadcom umgehen.

Die Analyse der Daten ergab, dass fast alle befragten VMware-Kunden proaktiv nach Wegen suchen, die Kontrolle über ihre VMware-Roadmap zu übernehmen, und sich dabei auf Möglichkeiten konzentrieren, Kosten zu senken, mehr Zeit zu gewinnen und dem Unternehmen inmitten turbulenter Veränderungen auf dem Hypervisor-Markt mehr Stabilität zu verschaffen.

Kunden möchten den Wert ihrer aktuellen VMware-Software maximieren und gleichzeitig Hypervisor-Optionen prüfen

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer (79 %) gab an, dass ihre derzeitige VMware-Software mit unbefristeter Lizenz ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Da VMware-Kunden gezwungen sind, ihre unbefristeten Lizenzen aufzugeben und auf ein Abonnementmodell umzusteigen, und sich auch die Art und Weise, wie Produkte gebündelt werden, geändert hat, haben die daraus resultierenden erheblichen Preiserhöhungen für viele Kunden dazu geführt, dass Organisationen nach alternativen Hypervisoren suchen.

Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch auch, dass 99 der Befragten erwägen würden, die aktuelle unbefristet lizenzierte Software weiterhin zu nutzen, wenn sie Support erhalten könnten.

Angesichts dieser Dynamik sind Kunden motiviert, im Laufe der Zeit nach Alternativen zu VMware zu suchen. 96 der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie Roadmap-Services zur Bewertung von VMware-Alternativen für sinnvoll halten. Tatsächlich nutzen 98 der Befragten bereits Alternativen für zumindest einen Teil ihres VMware-Bestands oder planen, dies zu tun oder ziehen dies in Betracht. Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Marktunsicherheit und der Broadcom-Richtlinien rechnen 92 der Befragten mit weiteren Preiserhöhungen für VMware in den nächsten 12 bis 18 Monaten.

"Die Kontrolle über unbefristete Lizenzen aufgrund von erzwungenen Abonnementmodellen der Anbieter aufzugeben, ist so, als würde man die Schlüssel zu seinem abbezahlten Haus abgeben, um dasselbe Haus von einem Vermieter zu mieten. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen, dass VMware-Kunden zwar mit ihrer Software zufrieden sind, sich aber über Preiserhöhungen und Änderungen bei der Lizenzierung Sorgen machen und nach alternativen Strategien suchen", sagt Rodney Kenyon, Group Vice President von Rimini Custom. "Mit unserem preisgekrönten, branchenführenden Support hat Rimini Street Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt dabei geholfen, die Lebensdauer und den Wert ihrer aktuellen Unternehmenssoftware-Releases, einschließlich VMware, zu verlängern. Für Organisationen, die ihre bestehende VMware-Umgebung beibehalten möchten, anstatt eine alternative Lösung zu verfolgen, bietet der Support durch Drittanbieter eine leistungsstarke Option. Wir bieten unseren Kunden umfassende Unterstützung und Optimierung für ihre aktuelle Software und helfen ihnen gleichzeitig bei der Definition und Umsetzung strategischer Roadmap-Pläne."

Weitere Umfrageergebnisse zeigen Marktveränderung bei KI und Cloud-Hypervisor

71 der Befragten geben an, dass Cloud-native Lösungen den Hypervisor-Markt am stärksten beeinflussen, während 70 der Befragten KI als einen wichtigen Einflussfaktor nennen. Die Hypervisor-Landschaft befindet sich im Wandel, angetrieben durch neue Cloud-native-Technologien, KI-Innovationen und neue Computing-Optionen. Da in den nächsten Jahren bedeutende Veränderungen auf den Markt kommen werden, haben unbefristete Lizenznehmer einen größeren Anreiz, ihre Systeme länger zu betreiben, während sie neue Lösungen erforschen, um ihren sich entwickelnden Bedürfnissen gerecht zu werden.

Zusätzlich zum Support bietet Rimini Street fachkundige Beratung und Roadmap-Services, um VMware-Kunden bei der Bewertung und Festlegung der besten Strategie zur Kostenoptimierung und Reduzierung der Komplexität zu unterstützen.

Den vollständigen, umfassenden Bericht "Insights and Strategies on VMware: Navigating the Evolving Hypervisor Market" finden Sie hier.

