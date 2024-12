Parkour-Herausforderungen mit hohem Tempo: Story-basiertes Gameplay in einer neuen Fortnite-Kreativkarte, inspiriert von Once Upon Tomorrow

Shurick Agapitov, Gründer von Xsolla und Visionär in der Gaming-Branche, kündigt stolz die Veröffentlichung von "Once Upon Tomorrow Fortnite Island" an. Diese immersive Fortnite-Creative-Karte versetzt die Spieler in die reiche Erzählwelt seines Romans. Das innovative Erlebnis, das in Unreal Editor for Fortnite (UEFN) entwickelt wurde, kombiniert meisterhaft Hochgeschwindigkeits-Parkour-Herausforderungen mit tiefgründigen thematischen Elementen aus Once Upon Tomorrow und lädt die Spieler ein, ihre Fähigkeiten auf einer Reise durch eine visuell fesselnde Landschaft zu testen, die die Widerstandsfähigkeit und das Abenteuer der Charaktere des Buches verkörpert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241212437181/de/

(Graphic: Xsolla)

"Once Upon Tomorrow in Fortnite Creative ist unsere Art, die Reichweite und Tiefe des Romans zu erweitern und den Spielern eine interaktive Reise zu bieten, die sowohl ihre Fähigkeiten als auch ihr Verständnis für die Themen der Geschichte herausfordert", sagte Shurick Agapitov, Gründer von Xsolla. "Wir haben diese Karte entworfen, um Spieler zu fesseln, die sich nach einer guten Herausforderung sehnen, und sie in eine Welt eintauchen zu lassen, die visuell reichhaltig und stark vom Buch inspiriert ist. Es ist ein Abenteuer, das die technischen Stärken von UEFN nutzt, um das Storytelling in Fortnite auf eine Weise zu verbessern, die das Spielerlebnis wirklich verändert."

Once Upon Tomorrow wurde entwickelt, um die Grenzen von Fortnite Creative zu erweitern, und bietet Spielern ein dynamisches, erzählungsgetriebenes Parkour-Abenteuer in einer sorgfältig gestalteten Umgebung, die von Agapitovs Buch und Vision inspiriert ist. Jeder Parcours bietet eine Reihe von agilitätsbasierten Herausforderungen, bei denen die Spieler präzise und schnell sprinten, springen und klettern müssen, während sie in eine Welt voller visueller Hinweise eintauchen, die die Themen Ausdauer und Entdeckung widerspiegeln, die im Mittelpunkt des Buches stehen. Agapitov hat ein Erlebnis geschaffen, das über traditionelle Parkour-Karten hinausgeht, indem er Gameplay mit Storytelling verwebt und so sowohl ein aufregendes Gameplay als auch eine bedeutungsvolle Verbindung zur Welt des Romans bietet.

Once Upon Tomorrow ist ein Projekt im Rahmen von Fortnite Creative, das anspruchsvolles Parkour-Training mit erzählerischer Tiefe verbindet. Die Karte ist ein Beweis dafür, was mit UEFN erreicht werden kann, und bietet ein fesselndes und vielschichtiges Erlebnis, das die umfangreiche Spielerbasis von Fortnite und Fans von neuartigen und erzählerischen Spielerlebnissen anspricht. Jeder Aspekt der Karte von der intensiven Spielmechanik bis hin zum fesselnden, atmosphärischen Design wurde so gestaltet, dass sie einen neuen Standard in Fortnite Creative setzt.

Weitere Informationen zu Once Upon Tomorrow und seiner immersiven Fortnite-Creative-Erfahrung finden Sie unter xsolla.blog/outf

Über Shurick Agapitov

Shurick Agapitov ist der visionäre Gründer von Xsolla, einem weltweit anerkannten Marktführer im Bereich Videospielhandel. Agapitov ist für seine Beiträge zu Gaming, Web3 und Metaverse bekannt und hat Xsolla zu einer unverzichtbaren Ressource für Spieleentwickler und -verleger weltweit gemacht. Sein Engagement für die Verbesserung digitaler und interaktiver Erlebnisse spiegelt sich in der Einführung von Once Upon Tomorrow wider, wodurch seine Vision über die Seite hinaus in die dynamische Welt von Fortnite Creative erweitert wird.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Videospiel-Commerce-Unternehmen mit einem robusten und leistungsstarken Satz an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -herausgebern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel besteht das Ziel von Xsolla darin, die systemimmanente Komplexität des globalen Vertriebs und Marketings sowie der Monetarisierung zu bewältigen, um unseren Partnern zu helfen, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsatz zu erzielen und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen eingetragenen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien. Darüber hinaus unterhält es Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt führende Gaming-Partner wie Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und andere.

Für weitere Informationen und Einblicke besuchen Sie bitte xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241212437181/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com